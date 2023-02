Inserita in Cultura il 10/02/2023 da Lisa Di Giovanni Johnny Messana è il nuovo direttore artistico di ANAS Lazio Il nuovo direttore artistico dell´associazione inaugura il suo incarico con due eventi: Il Capodanno vecchio e la Festa di Sant´Agnese 2023.



Il presidente di ANAS Lazio, l’avvocato Maria Lufrano, ha nominato Johnny Messana direttore artistico dell’associazione e domenica 15 gennaio 2022, nella sede di Anas Lazio di via Pietro Bembo a Roma, mentre si è festeggiato il Capodanno vecchio con l’eccezionale presenza dei partecipanti ai tre laboratori del Progetto Upe4Inclusion e le presidenze di altre associazioni, Messana ha fatto il suo primo intervento. Mentre il 21 gennaio 2023 Messana è stato incaricato di intervistare il Cardinale Titolare Gerhard Muller inoccasione della Festa di Santa Agnese 2023.



Chi è Johnny Messana?



Johnny Messana nasce a Palermo alle 7 del mattino del 14 settembre 1961 sotto il segno della vergine, con ascendente vergine, che a detta dei miei amici è di gia’ una presentazione…bah, non capisco, ma mi adeguo, come diceva il tale…Primo “masculo” di cinque fratelli, cresco negli anni 60, guardando la TV ( in bianco e nero) a casa dei vicini benestanti e invidiando chi poteva andare a dormire dopo aver visto Carosello, ma ancor di più sognando il fantastico mondo dello spettacolo.



Dopo essermi diplomato all’Istituto Tecnico Commerciale conseguo anche il diploma di “chef di cucina” che sfrutterò per sfamare prima i miei commilitoni e poi gli ufficiali del Cacciatorpediniere Ardito, durante il servizio di leva (obbligatoria!!!). Proprio i miei compagni sono tra i miei primi spettatori e fans, parentela ed amici intimi a parte, e da loro ricevo l’incitamento a provare a far diventare quello che era la mia passione, un vero mestiere. Sta di fatto che forse grazie al mio ascendente vergine, alla gioventù che dà un po’ di incoscienza, a una buona stella, nel 1986 parto alla conquista della Capitale.



Il suo obiettivo primario è mettere a disposizione la sua esperienza



Dopo una sana e necessaria gavetta fatta di spettacolini, concorsi di barzellette e imitazioni, comparse e tanto altro vengo finalmente notato ed approdo alla mitica RAI, dove rimango fino al 2004, quando gravi motivi di famiglia mi spingono a tornare a casa. Resto nel settore dello spettacolo nell’ambito isolano fino al 2010. Tornato a Roma con molta difficoltà ricomincio a lavorare in teatro e nelle TV locali, recitando e conducendo programmi di informazione e intrattenimento. Da diversi anni ho anche intrapreso l’attività di “videomaker” con riprese e montaggi da me curati e realizzazione di cortometraggi e in più curo con delle interviste l’editoriale online “Italia Racconta”.