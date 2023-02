Inserita in Cultura il 19/02/2023 da Lisa Di Giovanni Antonio Giugliano ritorna con un nuovo romanzo intitolato: “Nembutal”

“Una frase ulteriore era stata cancellata con un pennarello nero, passato sopra quanto bastava a renderla illeggibile. Non c’era scritto nient’altro ed era stata rimossa la foto segnaletica”.



“Nembutal” è questo il titolo dell’ultimo lavoro editoriale scritto dall’autore Antonio Giugliano ed editato da Cento Autori. Nembutal è un viaggio onirico nella vita di un uomo astuto e intelligente, che si ritroverà tra oscuri personaggi e situazioni che accarezzano lo strano. Tra un passato che si manifesta in forme diverse e un mistero che alla fine si svelerà, ma non del tutto. Il romanzo è ambientato tra la città di Gog e dei suoi dintorni. Il protagonista è un uomo, Antonio Galiero che viene incaricato da Nico Trezza di contattare un hacker che sia capace di violare i sistemi di sicurezza di un importante multinazionale: la SuperES. Durante questo viaggio il protagonista incontra un conoscente che pensava morto, un tale Lucantonio Del Prete soprannominato Tonino che gli proporrà di entrare nell’Entità, il servizio segreto del Vaticano. Ed ecco che arrivato a questo punto della narrazione, la storia andrà verso l’imprevedibile.



Biografia:



Antonio Giugliano dopo la pubblicazione dei seguenti romanzi: Love kaputt (2017), La valigia del venerdì (2020) e Topi (2022), si è dedicato alla pubblicazione di racconti per antologie per diverse riviste letterarie online; tra queste: Crapula Club, L’irrequieto, Quaerere, Split, Pastrengo, Rivista ed Enne2.





Scheda editoriale:



Autore: Antonio Giugliano

Editore: Cento Autori

Pagine: 260

ISBN: 978-88-6872-294-4

Genere: narrativa

Anno di pubblicazione: 2022



Contatti autore:



https://www.facebook.com/antonio.giugliano.1234

https://www.instagram.com/antonio_giugliano_libri/

Contatti editore:

https://www.instagram.com/centoautori_edizioni/

https://www.facebook.com/centoautori



Link di vendita on-line:



https://www.amazon.it/Nembutal-AntonioGiugliano/dp/8868722941/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=nembutal&qid=1663674072&sr=8-5

https://www.ibs.it/nembutal-libro-antonio-giugliano/e/9788868722944

https://www.lafeltrinelli.it/nembutal-libroantoniogiugliano/e/9788868722944?queryId=e050103e380ec632d89b145f887fbde0

https://www.mondadoristore.it/NembutalAntonioGiugliano/eai978886872294/#galleria