Inserita in Politica il 11/01/2023 da Massimo Piccolo Meloni, fà qualcosa di destra!

























La presidente del Consiglio Meloni e il ministro Giorgetti, hanno avuto colloqui con i “Vertici della Guardia di Finanza”. Non si sa bene di cosa abbiano potuto parlare. Faccio rispettosamente osservare (qualcuno li avverta) che siamo in una società capitalista dove vige il “Totem” del libero mercato. Ergo, ognuno fa i suoi interessi, e mette il prezzi che vuole. Tanto, poi, Dio perdona a tutti.



Nella tanto vituperata “Prima Repubblica” vigevano, per alcuni prodotti, i “prezzi amministrati”, e non è che una compagnia petrolifera si alzava la mattina e aumentava il prezzo dei carburanti. Ma tanto poterono i “poteri forti”, che << ‘sta cosa >>” fu abolita. Vi è piaciuto il libero mercato senza regole? E ora pedalate!







Mi è capitato di vedere in Tv Peter Gomez, direttore del “fattoquotidiano.it”, che ha fatto capire, e detto a mezza parola (vado a memoria), che in Ucraina tutti sanno che prima o poi ci sarà una tregua/pace. E ciò avverrà dopo qualche centinaio di migliaia di morti. Ma perché non si può fermare prima? Non sarà perché qualcuno ci guadagna con le armi?



Ecco, una cosa del genere in piena televisione detta da un giornalista (Peter Gomez) vuol dire che qualcosa sta cambiando. In altri tempi, lo avrebbero “zittito” all’istante, per lesa maestà del Migliore. Il quale, in solitaria, decise che l’Italia, avrebbe fornito armi all’ex comico, senza se e senza ma, come da “disposizione di servizio”, del famigerato Paese, noto esportatore di democrazia (e bombe).







Ieri sera ho avuto modo di vedere in Tv, da quella “mente raffinatissima” di Floris, il magistrato Gratteri elencare una sfilza di esempi agghiaccianti, circa la non punibilità di alcuni reati se non con querela della vittima. E ciò a seguito della cosiddetta riforma Cartabia, della nota, esimia, ed emerita… “Esperta” del ramo.



Devo dire che la Meloni è stata così fulminea a fare un decreto legge su Rave party, quanto distratta in tema appunto della modifica della riforma scartabia. Mi sarei aspettato dalla presidente del consiglio: una, tutta legge, ordine e…distintivo, almeno un “decretino” che salvasse le vittime di questi odiosi reati. Niente. Niente di niente. Mah!



A questo punto, è del tutto evidente che le proprietà immobiliari occupate abusivamente dai ragazzi nei Rave, sono molto più meritevoli di protezione legislativa (v. decreto legge fatto ad horas) di un cittadino italiano, vittima dei reati di cui sopra.

Parafrasando una famosa battuta di un film di Moretti (D’Alema dì qualcosa di sinistra), mi viene da dire: Meloni, ti prego, dici, ma soprattutto fai, qualcosa di destra.



Massimo Piccolo