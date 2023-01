Inserita in Politica il 05/01/2023 da Direttore Seminario sulla riforma del terzo settore organizzato dalla rete ANAS a Civitanova Marche La presidenza della Rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Marche ha organizzato un seminario sulla riforma del terzo settore e sul ruolo delle reti associative alla luce del decreto legislativo 117/17.



All´incontro, organizzato per il 7 gennaio, alle ore 10 presso la struttura alberghiera sita in via Giardini a Civitanova Marche, parteciperà anche il portavoce Nazionale della rete Associativa.



L´incontro - seminario è aperto a tutti gli interessati, affiliati e non ed è gratuito. I temi che saranno trattati nel corso dell´incontro sono gli adempimenti amministrativi e contabili alla luce della riforma sia per l´scrizione al RUNTS che per il mantenimento della stessa; il bilancio consuntivo; il ruolo delle reti nel coordinamento ed il monitoraggio sulle affiliate; la progettazione; gli adempimenti fiscali.