Inserita in Cultura il 22/12/2022 da Patrizia Carcagno Valderice, Coop. Badia Grande: 2 beneficiari partecipano alla Bibbia nel parco Due giovani immigrati, beneficiari del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) del Comune di Valderice gestito dalla cooperativa sociale Badia Grande, faranno da figuranti all’interno de La Bibbia nel Parco, il presepe vivente che racconta mediante quadri statici episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento, che si svolgerà nel Parco Urbano di Misericordia nel periodo natalizio.



Bris, 18 anni, nato in Camerun, e Alex, nigeriano, che compirà 19 anni a gennaio, rappresenteranno, rispettivamente, uno dei re magi, Baldassarre, e un visitatore all’interno della grotta che accoglie la nascita di Gesù Bambino. La prima esperienza per questi due giovani immigrati giunti in Italia nel 2021, da soli, senza nessun familiare, alla ricerca di un futuro migliore. Entrambi di religione cristiana, il primo professa il culto evangelico, il secondo quello cattolico.



“Grazie alla convenzione tra l’Associazione Pro Misericordia e la cooperativa sociale Badia Grande, si rinnova un appuntamento a cui i nostri beneficiari, negli anni, hanno sempre partecipato con entusiasmo perché consente loro di sentirsi parte integrante del territorio in cui vivono, di conoscere e vivere appieno le tradizioni - spiega Maria Cipponeri, referente del centro SAI del Comune di Valderice-. I protagonisti di quest’anno saranno Bris e Alex che hanno voluto fortemente prendere parte all’evento, sia per un atto di fede sia per condividere questo evento così speciale e suggestivo che li porta indietro nel passato. Il tema scelto per l’edizione 2022, la fraternità- conclude Maria Cipponeri- non poteva essere così evocativo del senso autentico del Natale, con l’augurio che la presenza di questi due giovanissimi immigrati possa scalfire i cuori delle persone più restie a vedere nello “straniero” un fratello, una persona con gli stessi sentimenti, le stesse paure e speranze di tutte le altre.”.



La cooperativa sociale Badia Grande ringrazia l’Associazione Pro Misericordia per aver sostenuto, in questi anni, il processo di integrazione degli immigrati facenti parte del progetto SAI mediante una partecipazione attiva a questo evento così importante che richiama migliaia di visitatori.



La manifestazione si svolgerà nelle giornate del 26, 27, 30 dicembre, 5 e 6 gennaio, dalle ore 18.00 alle 21.00. La Bibbia nel Parco è organizzata dall´Associazione Pro Misericordia, con il patrocinio del Comune di Valderice, con il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana e con la collaborazione delle parrocchie Maria SS. della Misericordia e Cristo Re di Valderice.