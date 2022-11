Inserita in Gusto il 14/11/2022 da Patrizia Carcagno Misterbianco, il 15 novembre lo show cooking della Scuola di Granita Siciliana Dopo i successi estivi, la Scuola di Granita Siciliana, ideata nel Giugno scorso dai maestri gelatieri Pietro Di Noto, Alessandro e Vincenzo Squatrito, con sede ad Oliveri in Provincia di Messina, sarà presente il 15 Novembre prossimo all´RHS - Ristora Hotel Sicilia di Misterbianco- Catania, con l´atteso show cooking dei tre gelatieri che per l´occasione prepareranno la granita al pistacchio di Bronte. Pietro Di Noto offrirà anche una degustazione della sua celeberrima granita all´acqua di mare di Tusa, realizzata proprio con l´acqua del mare depurata e sterilizzata, profumata al limone seccagno di Pettineo, divenuta, ormai, un must italiano, presentata anche nelle trasmissioni Rai, in cui Di Noto, da anni è un ospite fisso. RHS – Ristora Hotel Sicilia è il più prestigioso salone specializzato del Sud Italia, da 18 anni punto di riferimento per tutte le aziende del mondo Ho.Re.Ca che puntano alla crescita e alla qualità delle loro attività nei settori alberghiero, ristorazione e, più in generale, nel food and beverage. Coinvolge, inoltre, circa 800 marchi leader nei settori delle attrezzature, arredi, semilavorati e servizi. Il salone fieristico, unico nel Sud Italia, è allestito in uno spazio di 7000 mq, nel nuovo hub Sicilia della Fiera di Misterbianco ed è promosso dalla Confcommercio Imprese di Catania insieme ad Expo Mediterraneo, leader nell´organizzazione di manifestazioni fieristiche di grande richiamo turistico. Quest´anno sono previsti più di 300 spazi espositivi. L´incontro di tre grandi figure professionali nel settore della gelateria come i maestri pluripremiati Squatrito e il maestro Di Noto, titolare di sei brevetti internazionali, ha dato vita ad una scuola, ormai seguitissima, di granita siciliana, unica al mondo, in cui, i tre gelatieri insegnano l´arte della preparazione di uno dei più importanti prodotti rappresentativi della Sicilia e del Sud Italia, mettendo a disposizione i loro antichi metodi di lavorazione per un risultato di eccellenza. Per la granita alle nocciole, al pistacchio, alle mandorle, al cacao o al melograno, le materie prime vengono lavorate in un antico mulino a pietra fino a realizzare una pasta morbida che sarà la base della granita. Tutto a km zero, affidandosi a produttori locali. Una delle grandi proposte della scuola di Granita Siciliana è, inoltre, quella alla Malvasia o allo Zibibbo, in partenariato con le grandi aziende vitivinicole che hanno la loro sede nei dintorni di Oliveri . Alle lezioni della scuola di granita siciliana, partecipano oltre agli amanti del prodotto, anche gelatieri professionisti che desiderano affinare l´arte della granita, raccogliendo i segreti di maestri che si trasmettono quest´arte da generazioni di pasticceri.