Inserita in Tempo libero il 19/10/2022 da Patrizia Carcagno Il Teatro Savio presenta la nuova stagione 2022-2023 della Compagnia delle Fiabe, il teatro dedicato ai più piccoli Il Teatro Savio presenta la stagione 2022/2023 della Compagnia delle Fiabe dedicata ai più piccoli, con la direzione artistica di Francesco Giacalone. Cinque titoli di grande richiamo, favole e classici del teatro e della letteratura per ragazzi, che non mancheranno di coinvolgere e intrattenere anche i più grandi. Una rassegna dedicata alle giovani generazioni e alle famiglie.



I musical sono ispirati ai libri più letti e amati: "La principessa e il ranocchio", "Coco", "Il mago di Oz", "Il piccolo principe", "La famiglia Addams". Tutti spettacoli che ruotano intorno ai grandi temi della vita, dell´amore, dell´amicizia, della famiglia, del rispetto, delle tradizioni, dell´integrazione, della pace, della libertà.



La Compagnia delle Fiabe, attiva nel settore "spettacoli per bambini e famiglie", ha l´obiettivo non solo di mettere in scena un divertente intrattenimento, ma anche quello di avvicinare i giovani e i bambini alla narrazione, al teatro e alla lettura. Le fiabe del resto hanno sempre stimolato l´educazione all´ascolto, alla creatività e alla fantasia.



Gli spettacoli si svolgeranno il sabato e la domenica alle ore 17:30.





Dal 5 al 13 novembre 2022 "La principessa e il ranocchio" inaugurerà la stagione.



Dal 10 al 18 dicembre"Coco".



Dal 11 al 19 febbraio "Il mago di Oz".



Dal 11 e 19 marzo "Il piccolo principe".



Dal 6 al 14 maggio "La famiglia Addams".





In scena la professionalità e la passione degli artisti palermitani de "la Compagnia delle Fiabe" che da anni fanno sognare adulti e bambini. Tra gli attori, Nunzia Sposito, Rosario Costanza, Antonio Sposito, Danilo Zisa, Ivan Fiore, Erina Mollica, Marcello Rimi, Arturo Mollica, Roberto Fabra.



"Per noi è importante la scelta dello spettacolo ma anche la costruzione drammaturgica del testo - spiega Francesco Giacalone, direttore artistico del Teatro Savio e della Compagnia delle Fiabe – I personaggi dei cartoni animati vengono studiati e riadattati per catturare l´attenzione dei più piccoli, senza però dispiacere gli adulti."Il teatro è un´agenzia educativa, in continuità con la scuola e la famiglia. Educa al sogno e alimenta la speranza che è il motore del positivo cambiamento sociale".





Per informazioni - Botteghino Teatro Savio



Via Giovanni Evangelista Di Blasi 102/ b tel 091.6768181 - 3516181832





Costo biglietto singolo spettacolo: Intero 16 euro; Ridotto (fino a 12 anni) 13 euro.



Abbonamento: Intero 60 euro; Ridotto 50 euro.

La principessa e il ranocchio



SINOSSI



Tiana (Nunzia Sposito), lavora instancabilmente per racimolare i soldi che le servono per il suo più grande sogno: aprire un ristorante. La sua migliore amica Charlotte (Chiara Italiano) la assume per cucinare alla festa organizzata dal padre in occasione dell´arrivo in città di u suo potenziale marito, il principe Naveen di Maldonia (Antonio Sposito). Naveen arriva in città per migliorare la sua situazione finanziaria accompagnato dal suo fedele maggiordomo Lawrence (Roberto Fabra). I due vengono affabulati da uno stregone vudù, il Dr. Facilier (Marcello Rimi) che per ottenere il potere in città, trasforma Naveen in un ranocchio e da a Lawrence le sembianze del principe, così da potere ingannare Charlotte e ottenere i soldi del ricco padre. Naveen, ormai ranocchio, incontra a casa La Bouff Tiana e le chiede un bacio per tornare ad essere un principe, ma quello che accade è il contrario: Tiana viene trasformata dal bacio in rana. I due ranocchi vengono cacciati e, arrivati nella palude, incontrano un simpatico coccodrillo col sogno di diventare un musicista jazz, Louis (Rosario Costanza) e Ray (Ivan Fiore) dolce e sensibile lucciola in attesa di un incontro con la sua stella: Evangeline. Ray e Louis accompagnano le rane da Mamma Odie (Erina Mollica), l´unica in grado di potere spezzare un incantesimo Vudù. I due ranocchi riusciranno a trovare nel bacio del vero amore la rottura dell´incantesimo. Una commedia musicale brillante, dai ritmi sostenuti e dai vivaci e divertenti personaggi, che porterà ogni spettatore, sia grande che piccino, a ridere di gusto e riflettere sull´importanza di sudare e faticare per ottenere le cose.



Coco



SINOSSI



Coco racconta le segrete ambizioni musicali di Miguel, che risiede in un vivace e rumoroso villaggio messicano. Proviene da una famiglia di calzolai che odia la musica. Per generazioni i Rivera hanno bandito la musica perché credono di essere stati maledetti da essa. Il trisnonno di Miguel abbandonò la moglie decenni prima per seguire i propri sogni di esibirsi, lasciando Imelda (la trisnonna di Miguel) a prendere il controllo come matriarca dell´ormai fiorente linea Rivera. Ma Miguel nutre un segreto desiderio di cogliere il suo momento musicale, ispirato dal suo cantante preferito di tutti i tempi, il compianto Ernesto de la Cruz. È solo dopo che Miguel scopre uno straordinario legame tra lui e De la Cruz che si attiva per emulare il famoso cantante e, così facendo, entra accidentalmente nella Terra dei Morti. Nel meraviglioso mondo sotterraneo, Miguel incontra le anime della sua famiglia, generazioni di antenati Rivera morti da tempo ma non per questo meno vivaci, inclusa la bisnonna Imelda. Data l´opportunità di vagare per la Terra dei Morti, Miguel decide di rintracciare De la Cruz in persona. Si allea con un altro spirito amichevole, un imbroglione di nome Hector, per trovare De la Cruz, guadagnare la benedizione della sua famiglia per esibirsi e tornare nella Terra dei Viventi prima che scada il tempo.



Il mago di Oz



SINOSSI



Dorothy è una bimba che vive in Kansas con gli zii e il cane Toto. Un giorno, un violentissimo tornado solleva la casa da terra, e la spinge nell´aria. Mentre gli zii riescono a rifugiarsi sottoterra, Dorothy e Toto rimangono all´interno della casa, e vengono trasportati in volo assieme ad essa, fino alla fantastica Terra Blu dei Munchkin (tradotto in alcune edizioni italiane come Terra dei Mastichini, Terra dei Succhialimoni oppure Terra dei Ghiottoni). In tutto il paese di Oz - quello il nome del posto fantastico in cui Dorothy si trova – esistono quattro streghe. Due sono buone (la Strega del Nord e la Strega del Sud), altre due cattive (la defunta Strega dell´Est e la Strega dell´Ovest). Dorothy vorrebbe tornare in Kansas dagli zii, e la Strega le indica nel misterioso Mago di Oz l´unico che potrà aiutarla. Per trovare il Mago, le dice, dovrà seguire la «strada di mattoni gialli» fino alla Città di Smeraldo. A Dorothy e Toto, man mano che procedono, si uniscono altri compagni di viaggio: lo Spaventapasseri che vuole un cervello, il Boscaiolo di Latta che vuole chiedere un cuore e il Leone Codardo, infine, che ha bisogno di coraggio.



Il piccolo Principe



SINOSSI



Il piccolo principe" inizia con l´incontro tra un pilota di aerei, precipitato nel deserto del Sahara, e un bambino, un principe di un asteroide lontano chiamato B-612. Su questo asteroide vivono soltanto il bambino, tre vulcani e una piccola rosa, molto vanitosa, che lui cura e ama. La storia inizia con la richiesta di un disegno (il principe aveva bisogno di una pecora per farle divorare gli arbusti di baobab cresciuti sul suo pianeta) e con il racconto del piccolo principe che spiega al pilota che ha conosciuto diversi personaggi strani viaggiando nello spazio. Il protagonista incontra personaggi su diversi pianeti. Tramite questo viaggio attraverso i luoghi e le persone, il piccolo principe, che altri non è che un bambino, entra in contatto col mondo degli adulti, e si stupisce della complessità e dell´artificiosità di meccanismi e atteggiamenti tipici "dei grandi". Gli incontri tra il bambino e questi strani personaggi sono in realtà delle allegorie, spesso espresse tramite stereotipi, della società moderna e contemporanea. Un viaggio fantastico, sì, ma che ci conduce nel cuore del mondo reale.



La famiglia Addams



SINOSSI



Una bizzarra famiglia, amorevole e unita, vive in un lugubre castello e predilige tutto ciò che è macabro. Vista dagli altri come spaventosa e strana, la famiglia si sente assolutamente normale. Il capofamiglia Gomez adora fumare il sigaro e far saltare in aria i trenini elettrici, la sexy consorte Morticia taglia le rose dai gambi e cucina succosi e schifosi manicaretti, oltre a nutrire amorevolmente la sua pianta carnivora Cleopatra, la figlia Mercoledì ama ghigliottinare le sue bambole e torturare il fratello Pugsley. Hanno un cugino, Itt, interamente ricoperto di capelli e che solo loro capiscono quando parla, una Mano che vive di vita propria, un leone in cantina e un maggiordomo, Lurch, che è una specie di mostro di Frankenstein.