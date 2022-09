Inserita in Tempo libero il 29/09/2022 da Patrizia Carcagno Conferenza Stampa di presentazione del progetto TRAP rivolto alle ragazze e ai ragazzi segnalati dall’Autorità Giudiziaria. Giovedì 29 settembre al porto di Catania Giovedì 29 settembre alle ore 11,00 presso il porto di Catania, molo di Levante, presso il Mediterranea Yachting Club (https://maps.app.goo.gl/yCEtcd8f1QmAhar4A) si terrà la conferenza stampa di presentazione del Progetto Trap - Tutt* Rivendichiamo Altre Prospettive, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Alla conferenza stampa parteciperanno i rappresentanti degli Uffici di Servizi Sociali per i Minorenni di Catania e Palermo e i coordinatori delle attività. Il progetto Trap, con capofila Arci Catania e ventidue partner tra istituzioni ed enti del terzo settore di sei province siciliane, ha l’ambizione di costruire un approccio integrato di attività che permettano ai minori coinvolti di scoprire e desiderare prospettive al di là della devianza e della violenza. La conferenza stampa si terrà al porto perché proprio il 29 settembre alcune ragazze e alcuni ragazzi salperanno con una barca a vela per una delle molte esperienze regionali previste dal progetto. La barca a vela rappresenta un setting in cui rompere schemi comportamentali e pregiudizi aprendo nuove occasioni di consapevolezza, secondo quanto riconosciuto dal protocollo di intesa tra Unione Italiana Vela Solidale e Dipartimento per la Giustizia Minorile. Si invitano gli organi di stampa a partecipare.