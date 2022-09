Inserita in Politica il 13/09/2022 da Massimo Piccolo I risparmi e gli immobili degli italiani...fanno gola”























Le Democrazie Occidentali, note esportatrici di “democrazia” (fasulla) ma sarebbe meglio chiamare le cose con il loro nome “capitalistacrazia”, governate ormai da poche decine di plutocrati stramiliardari, attraverso le loro multinazionali, e i loro fondi di investimento globali: si sono messi in testa di appropriarsi di tutti i beni dei popoli “democratici”, in particolare, di quelli italiani (aveva ragione Giulietto Chiesa: “Sono impazziti”).



In primo luogo si vogliono appropriare, per usare un eufemismo, i risparmi degli italiani; e degli stessi, anche i loro immobili. Com’è noto, infatti, gli italiani hanno un risparmio familiare che pare sia di oltre il doppio del debito pubblico.



Ed inoltre, tenuto che gli italiani vivono in immobili di loro proprietà per l’80 per cento della popolazione, si vogliono pappare (i plutocrati) anche quelli.



Il fatto è, che queste consorterie globali, che, in barba alla democrazia e i governi che ne derivano; per quante pressioni indicibili abbiamo potuto fare ai politici italiani, ma anche europei, con financo imporre uomini come Monti e Draghi, e Macron in Francia: non sono riusciti nel loro intento di spolpare l’italiano medio, che, per antonomasia è...”Er Più figo – e furbo - der Bigoncio”.



Allora detti plutocrati si sono stufati, ed hanno trovato la genialata. Invece di far imporre impopolari tasse agli italiani, impresa mai riuscita, hanno fatto il giro largo.



In breve, visto che gli italiani si tengono i loro risparmi nel cassetto, e che non hanno fiducia ad investire (e te credo…): i plutocrati ci hanno fregato da un´altra parte. Sapete che c’è: ora vi aumento i prezzi (speculativamente) delle materie prime che servono per i servizi essenziali quotidiani di milioni di persone.



E cioè il gas per gli usi domestici (cucinare e riscaldarsi), e a seguire l’energia elettrica, nonché il petrolio (vedi aumenti di benzina e gasolio). Così, voi “str…avaganti italiani di mm…” vi fotto i risparmi che non volete tirare fuori.



A giusta precisazione e ad onor del vero, “Big Pharma” ha già avuto la sua parte di tesoretto, vedi alla voce miliardi di farmaci spacciati per vaccini che, come ormai è acclarato, il “Covid-19” non l’hanno prevenuto, né evitato il contagio, né evitato le morti, ecc… mi fermo qui, ma ormai le cose sono notorie.



A proposito degli immobili degli italiani, altra genialata. Con la scusa della riforma del catasto, con la delega al governo (orrore!), che poi, al riparo dell’opposizione scriverà chissa’ che in seno al Consiglio dei ministri: si “teme” che sarà il Cavallo di Troia per aumentare le tasse sulla casa. Cosicché esse si deprezzeranno, e ci sarà la gara a togliersi dalle scatole gli immobili (chi può) che produrrebbero solo tasse e spese, e quindi, si deprezzeranno.



Dopo di che, indovinate che succederà? Le grandi multinazionali di immobili si papperanno a due lire, gli immobili deprezzati degli italiani.



In tutto questo bailamme di macerie sociali il governo del migliore che fà?

Adeguandosi al motto ormai scritto nei marmi (ove ce ne fossero) del Ministero della salute, il noto migliore per virtù divina che fa? “Giustamente” resta in "vigile attesa e tachipirina a go-go", in attesa di non si sa che.



Ma io lo so e ve lo dico, mi spiace per la gola profonda che me l’ha detto, ma lo devo dire. Seguite il ragionamento che è “Figo”.



Come è noto il migliore di tutti noi, non vuole fare lo scostamento di bilancio per ristorare gli italiani macellati dalla speculazione. Apparentemente è “per il bene degli italiani”. Non vuole aumentare il debito pubblico, ecc... Come peraltro sono tutte le cose che partorisce la “mente” di quest’uomo, davvero “ultra…para…normale”.



Siccome il debito pubblico italiano è di circa 2.800 miliardi di euro, lui, per il bene di tutti noi (mi sto commuovendo), non lo vuole aumentare. Pertanto gli italiani che moriranno di fame nei prossimi mesi (quelli a risparmio zero), si rassegnino al fatto che lui non cederà.



Come se facesse differenza un debito pubblico di 2.800 miliardi o un debito di 2.850 (vado a spanne).



Ebbene, la mia gola profonda mi ha spiegato che se il migliore fà lo scostamento di bilancio, fà altro debito, e quindi gli italiani la sfangano di nuovo, “a carico dello Stato”.



Se invece non fa lo scostamento di bilancio, gli italiani saranno costretti ad attingere dai propri risparmi, e così finalmente la vendetta dei plutocrati sarà messa in opera: faranno tirare fuori i soldini a quegli str…avaganti italiani che si ostinano a tenere i risparmi lontani da questi "capitalisti" di professione.



Capito mi hai?



Massimo Piccolo