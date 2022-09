Inserita in Politica il 12/09/2022 da Patrizia Carcagno Grande successo di pubblico a Marsala per l’incontro organizzato dall’On. Stefano Pellegrino con il candidato Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e con il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè Grande partecipazione di pubblico per l’incontro promosso ieri a Marsala dall’On. Stefano Pellegrino con il candidato Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e con il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, accolti presso la sede del comitato elettorale di via Mazzini 99 da un gran numero di persone arrivate da diversi comuni della provincia di Trapani.



«Avevo il piacere di presentare a tutti i nostri amici Renato Schifani e Giorgio Mulè per far conoscere il loro profondo legame con questa terra, la Sicilia, ma anche l’affetto verso Marsala e l’intera provincia di Trapani – ha dichiarato il deputato regionale di Forza Italia Stefano Pellegrino, Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Ars – È stata una forte emozione vedere una così ampia partecipazione all’incontro e l’entusiasmo con cui i nostri due ospiti sono stati accolti. Nell’occasione abbiamo avuto modo di confrontarci su tanti temi, dalla sanità ai rifiuti, con la costruzione di due termovalorizzatori, passando attraverso le infrastrutture, fondamentali per lo sviluppo della nostra isola: autostrade, collegamenti con treni ad alta velocità, ferrovie, che si aspettano da troppi anni. E ancora, abbiamo parlato dell’importanza di investire sulla pesca e sull’agricoltura, strettamente in sinergia con il turismo».



Durante l’incontro, moderato dalla Dott.ssa Rossana Giacalone Caleca, è stato dato ampio spazio anche alla questione del progetto per il “waterfront” di Marsala, che consentirà la riqualificazione ambientale di un’area in stato di totale degrado e abbandono, e la costruzione del porto, che come quello di Trapani dovrà rappresentare un volano per l’economia della città e dell’intera provincia.



«Lo scorso maggio, la Regione Siciliana, dopo aver preso in mano dal Comune di Marsala il dossier dedicato al porto, tramite l’Assessorato alle Infrastrutture, in pochi mesi, ha realizzato un bando da 1 milione e 200mila euro per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza: abbiamo così ottenuto un risultato straordinario poiché, da decenni, la promessa di una grande area portuale a Marsala restava tale, astratta, presente solo sulla carta – ha aggiunto l’On. Pellegrino – I programmi del nuovo Governo saranno in continuità con quello precedente. Andremo avanti con le nostre iniziative legislative, perché abbiamo preparato una serie di attività rimaste inevase per lo scioglimento anticipato dell’Assemblea Regionale Siciliana. Penso alla sburocratizzazione, alla riforma edilizia, al piano rifiuti, per citarne alcune. Le recupereremo. Sempre con lo stesso obiettivo: sostenere e potenziare lo sviluppo del nostro territorio».