Inserita in Politica il 08/09/2022 da Patrizia Carcagno Palermo, il presidente provinciale di MCL Giuseppe Gennuso candidato per la Dc Nuova alle elezioni regionali incontra a Bonagia simpatizzanti ed elettori Il presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori di Palermo Giuseppe Gennuso, candidato per la Dc nuova alle prossime elezioni regionali, incontra giovedi 8 settembre alle ore 17.30 allo Sport Village di Bonagia, simpatizzanti ed elettori. Gennuso, che è un ex salesiano, ha aperto giorni fa la campagna elettorale con il commissario del partito, Totò Cuffaro. Al centro dell’agenda politica di Gennuso soprattutto i temi legati alla viabilità, alle infrastrutture del territorio. al turismo e all’ambiente. “Ho fatto politica- spiega Gennuso- tenendo sempre ben presente altresì i valori della solidarietà, della difesa dei più deboli, della difesa della famiglia tradizionale e della legalità”. “ Ritengo inoltre che il mio essere cristiano in politica sia oggi un valore aggiunto e credo che i tanti problemi che attanagliano la Sicilia, a partire dal lavoro, devono essere affrontanti con decisione e senso della realtà in modo pragmatico ed esaustivo”, conclude Giuseppe Gennuso.