“Attentato in Afghanistan: Chi ha provocato Chi?”

Mentre mi accingevo a scrivere un articolo sul da dove viene tutto sto casino UE sul gas e sulla “cupio dissolvi” delle classi governanti UE (con ricadute sulla vita dei cittadini UE, prigionieri della Commissione Europea e della Nato): apprendo di un attentato ad una sede consolare Russa in Afghanistan.

 “Tra le vittime anche due funzionari della sede diplomatica. Lo riferisce la Tass citando Al Jazeera. Mentre un´altra agenzia russa, Ria Novosti, citando proprie fonti ospedaliere, parla di "almeno 10 morti".



"L´attentato, secondo quanto precisato dal ministero degli Esteri russo, è avvenuto alle 10.50 ora locale (le 08.20 ora italiana) vicino all´entrata della sezione consolare dell´ambasciata, dove cittadini afghani erano in attesa per ricevere il visto per la Russia. Secondo l´agenzia Ria Novosti l´attentatore suicida ha azionato la carica esplosiva quando un diplomatico russo è uscito per rendere nota una lista di persone a cui era stato concesso il visto”.



(notizia Ansa di oggi, 5 settembre 2022, delle ore 11:11)



Che vi devo dire, non ho resistito. Ho virato immediatamente su questa notizia per dare la mia modesta interpretazione su quanto accaduto. La prima domanda che uno si fa in questi casi è: “Cui prodest?”. La seconda domanda che viene in mente, è: per quale motivo questo attentato? E, mi voglio rovinare, la terza domanda é: qual’è il movente di questo attentato?



Alla prima domanda è facile rispondere: al Governo del paese più turbo capitalista del Continente americano. Alla seconda domanda idem: per provocare la Russia, e cioè Putin, facendogli aprire un altro terreno di scontro in Afghanistan, per indebolirlo militarmente in Europa con l’Operazione speciale in Ucraina. Alla terza domanda: sono in difficoltà. Infatti, questo attentato, non ha alcun senso logico.



Mi spiego meglio. La Russia è andata via dall’Afghanistan nel 1989 (dopo 10 anni di invasione). “Prontamente” sostituita nel 2001, dal solito Governo del Continente americano. Noto esportatore di Democrazia. Infatti dopo 20 anni, ha lasciato il popolo afghano con “i cocci” delle macerie che, sempre il noto Governo di cui sopra, ha prodotto e lasciato; ciò in contemporanea agli utili stellari delle multinazionali delle armi (il turno di Big Pharma, del petrolio e del gas, verrà dopo).



Quindi, a rigor di logica, se in Afghanistan si doveva fare un attentato, si sarebbe dovuto fare contro il paese che negli ultimi 20 anni ha invaso il territorio di quelle incolpevoli genti, e che se n’è andato con la coda in mezzo alle gambe nel 2021, e cioé, con lo stesso Paese che ha fatto ingrassare per 20 anni le multinazionali delle armi (e quello clandestino della droga, con il commercio dell’oppio e dell’eroina, nonché i cimiteri): non certo con il Paese che è andato via dal suolo afgano 33 anni fa (la Russia).



Ma in quest’epoca di narrazioni ufficiali del “Mainstream”, che coartano financo ormai la realtà fattuale, nonché la millenaria logica aristotelica: vedrete che di questo attentato, il solito carrozzone mediatico, darà una lettura del tipo: “Sono stati gli avversati interni di Putin, che sono contrari alla Operazione speciale in Ucraina”; meglio ancora: ”Sono stati gli ormai democraticizzati afghani, contrari alla Operazione speciale russa, perché volevano dare un cenno di solidarietà agli Ucraini”.



Ora, se volessimo usare la logica, e seguire i puntini… Facciamo un disegnino.



 In Ucraina ci manca poco che i democratici paesi Occidentali, noti esportatori di democrazia, mettano dei missili puntati contro Mosca;



 Dopo di che, il padrone di casa (Putin), sente “abbaiare i cani” (parole e musica di Papa Francesco), e inizia la sua Operazione speciale in Ucraina;



 I paesi Occidentali, noti esportatori di democrazia, invece di cominciare trattative di pace per far finire questo scempio della logica e dei diritti del popolo ucraino, riforniscono di armi quello sventurato paese, carne da cannone dei sempre più democratici Paesi Occidentali, il tutto per indebolire Mosca a tempo indeterminato;



 Non bastando, si inventano le sanzioni, che invece di indebolire il paese sanzionato (la Russia), indeboliscono i paesi sanzionanti: e cioè i popoli UE, che sono, economicamente parlando, gli omologhi del popolo ucraino (carne da cannone); ma non si indebolisce certo il paese turbo capistalista per definizione (mai successo nella storia), che, complici la mancanza di attributi "politici" degli uomini politici UE, che condannano i loro popoli alla catastrofe economica, ingrassano invece il loro "alleato" nordatlantista, ormai ridottosi (da molto tempo) a "portavoce" degli interessi delle munifiche (in campagna elettorale) multinazionali.



Praticamente una follia che nessuno Governo UE ha il coraggio di fermare. C´é qualche uomo politico che si vuole immolare? Capisco che non tutti possono essere e/o vogliono fare la fine di Aldo Moro. Ma tant´é.





 Improvvisamente in Kosovo esplode la questione dei documenti necessari ai cittadini serbi per entrare in Kosovo (indirettamente abbaiando sempre alla solita Russia). Poi rientrata per misteriosi motivi;



 Improvvisamente la presidente della Camera (Usa) Pelosi (nel senso di Nancy, non che sia pelosa) si reca in visita a Taiwan per un caffè, dove notoriamente c’è un bar molto alla moda. Peccato che la Cina si incazzi un poco, in quanto visita non gradita e, politicamente parlando, palesemente provocatoria;



 La Cina si incazza, e comincia operazioni militari in grande stile nel perimetro di Taiwan;



 Il noto gaffeur a capo del più potente Stato del mondo, invece di buttare acqua sul fuoco, decide che bisogna stanziare miliardi di dollari per vendere armi a Taiwan;



 Infine, come dicevo ad inizio articolo, oggi si è verificato un attentato contro un consolato russo in Afghanistan. E ciò appalesa una chiara azione provocatoria nei confronti della Russia.



Domandone finale al cortese lettore: Chi ha provocato Chi?



Massimo Piccolo