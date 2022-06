Inserita in Politica il 02/06/2022 da Direttore Il ruolo del terzo settore nel terzo millennio in Italia ed in Europa se ne parla a Torino il 2 luglio Il Prossimo 2 e 3 luglio la dirigenza della rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) si incontrano a Torino, nella sede dell´ANAS regionale del Piemonte, sita a Druento presso la Rubbianetta per un corso di aggiornamento sulla riforma del Terzo Settore e sull´avvio del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



Per l´occasione saranno invitati autorevoli relatori che illustreranno la riforma, gli adempimenti fiscale ed amministrativi, la gestione e tenuta dei libri obbligatori.



Nell´occasione saranno illustrate le opportunità sia per i volontari che per le associazioni ed il ruolo del terzo settore nel terzo millennio.



L´incontro è aperto a tutti coloro che sono interessati (Presidenti di associazioni e segretari, amministratori di imprese sociali, cooperative e Fondazioni) ad aggiornarsi sulla riforma del terzo settore e sullo stato degli atti e dei fatti.



Per l´occasione, saranno consegnati degli attestati a soci che si sono distinti negli ultimi anni per l´attività di solidarietà e sostegno alla società durante la pandemia e nell´ultimo periodo per la grave crisi che ha colpito e sta colpendo la società europea.