Festa della Repubblica: ritornano i giochi popolari "Amuninni fora a iucari" ai "quattro canti" Ottava edizione di "Torte in famiglia" Ritornano in piazza i giochi popolari "Amuninni fora a iucari": il 2 giugno, festa della Repubblica, a partire dalle ore 15 in pieno centro storico, ai "quattro canti", la decima giornata dimostrativa di giochi popolari "Amuninni fora a iucari".



L´apprezzata iniziativa ad ingresso libero organizzata dall´associazione Genitori di Buona Volontà e patrocinata dal Comune prevede la dimostrazione di alcuni giochi che si facevano in strada come "li Carritteddi", "lu Turtuluni", "li Ciappeddi", "li Pippi", "Zicchinetta", "Lu Bruttu", "li quattru Cantuneri", "la Corda", "la Brigghia", "li Buttuna"...



Nella stessa giornata del 2 giugno l´associazione Genitori di Buona Volontà in collaborazione con la società operaia di Mutuo Soccorso organizza l´ottava edizione di "Torte in famiglia" gara di pasticceria dilettante: chi vorrà potrà partecipare al concorso portando ai "quattro canti", dalle ore 14, una torta che verrà poi giudicata dalla giuria formata da bambini, genitori, nonni e nipoti che premieranno la torta più buona e bella con un piccolo elettrodomestico.



Tutte le torte saranno poi distribuite ai presenti con una degustazione dei dolci.



Nella stessa giornata è anche possibile formare delle squadre ed iscriversi alla "Caccia al tesoro", che si terrà domenica 5 giugno, organizzata sempre dall´associazione Genitori di buona Volontà.