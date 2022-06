Inserita in Politica il 02/06/2022 da Direttore Dal 2 al 5 giugno, torna il SICILY FOOD FESTIVAL, per la prima volta in piazza a Castellammare del Golfo a Sicily Event, per la fase di selezione degli espositori, si è avvalsa della collaborazione di esperti di settore al fine di proporre il meglio tra tutte le eccellenze siciliane e garantire al grande pubblico un´intrigante e variegata combinazione di quello che è l´attuale mondo del gusto e dello spettacolo; sarà possibile degustare sapori peculiari della Sicilia, allietati da spettacoli musicali, Dj Set e Cabaret. Tra gli artisti presenti, spiccano i nomi dei WeMan, Jack & The Starlighters, Jaka e Giovanni Cangialosi.



La storia del Festival ha inizio tra il 2014 e il 2015, quando un gruppo di amici siciliani si è riunito a Cefalù con l´idea di creare insieme qualcosa che valorizzasse l´Isola e le sue eccellenze di ogni genere.



Un itinerario in cui si tessono insieme interessi molteplici, ma soprattutto un vero e proprio percorso dell´anima.



Sarà possibile degustare una vasta offerta di birre artigianali e intanto percorrere un itinerario enogastronomico negli stand presenti che ospiteranno street food, conserve, caseifici e prodotti senza glutine, e attività di informazione e sensibilizzazione da parte dell´Associazione Italiana Celiachia SICILIA.



Ogni giorno Cooking Show di cibo da strada, Laboratori di degustazione di birre artigianali, sabato pomeriggio una cotta pubblica di birra, Contest e Premiazioni a cura dell´associazione Trinacria HomeBrewers e coordinati da Maurizio Di Rosa, Massimo Galli e Vincenzo Mulè di UnionBirrai.



Walking Tour gratuito di Castellammare, alla scoperta dei murales dell´artista outsider, Giovanni Bosco, con la collaborazione anche di associazioni locali che, mediante azioni di sensibilizzazione, trasmetteranno l´importanza di amare il Pianeta non inquinandolo, della differenziata e delle scelte alternative alla plastica.



Approfondimenti sul territorio siciliano, presentazione di libri, musica popolare a cura dell´Associazione BCsicilia, Associazione culturale e di volontariato che opera per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.



Da sempre vicini a una politica ecosostenibile che rispetti l´ambiente e le città che ci ospitano, tutte le edizioni della Manifestazione hanno avuto un bassissimo impatto ambientale, finendo per utilizzare negli ultimi anni solo bicchieri in plastica riciclabili e riutilizzabili.



Questo ha portato ad un risparmio di plastica dispersa nell´ambiente di circa 3 tonnellate!



Anche nel 2022, il Sicily Food Festival conferma questa importante scelta e accoglierà gli utenti con il Welcome Kit, indispensabile per la degustazioni delle birre artigianali o delle altre bevande che comprenderà un bicchiere ed una sacca porta bicchiere.



Inoltre, grazie allo sponsor tecnico ECOLOGIA ITALIANA, ci sarà un´attenta raccolta degli oli esausti.



La manifestazione, lontana dal caos cittadino e dai dispersivi ed anonimi poli fieristici o centri commerciali, è da considerarsi come un "viaggio" simbolico in un luogo colmo di arte e gusto, un´esperienza culturale ad ampio raggio. L´invito dei ragazzi della Sicily Event è sempre lo stesso "Noi ci siamo, Tu arricampati!"