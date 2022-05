Inserita in Tempo libero il 26/05/2022 da Patrizia Carcagno "Estate in arte Carini 2022" al castello La Grua - Talamanca, la personale pittorica del maestro Antonio Scarlata. In mostra anche le decorazioni di Marco Troia Proseguono con successo e all´insegna del massimo interesse del pubblico gli appuntamenti nell´ambito di "Estate in Arte Carini 2022", la rassegna culturale a cura di "Sicily Evolution Events" di Stefania Chiavetta e Filippo Lo Iacono.



Venerdì 27 maggio, a partire dalle 17:30, è in programma il vernissage della personale di pittura del Maestro Antonino Scarlata.



"Dall´Amore alle Guerre", questo il titolo della mostra, si terrà nella location che ospita tutti gli appuntamenti della manifestazione, il Castello "La Grua- Talamanca".



Un´esposizione dai toni forti e passionali, talvolta severi e austeri, che di certo non lascerà indifferenti i visitatori e che rimarrà fruibile fino al prossimo 30 giugno.



Nella stessa occasione, il pittore Marco Troia esporrà alcune decorazioni riportate su vassoi e ceramiche, che sarà possibile ammirare per quindici giorni a partire dal 27 maggio.



L´artista, inoltre, tornerà al Castello di Carini nell´ambito della kermesse di "Sicily Evolution Events" il prossimo 8 luglio, data che segna l´inaugurazione della sua personale pittorica.



L´analisi descrittiva delle opere è affidata alla scenografa Daniela Sasso; lo storytelling, invece, è a cura di Lucy Cammarata, responsabile pubbliche relazioni internazionali.



Ospite d´onore del pomeriggio, sarà l´attore Totò Borgese.



L´iniziativa culturale si arricchirà di alcuni momenti poetici, dedicati ai temi della guerra e dell´amore: a declamare i versi saranno, rispettivamente, le poetesse Rosa Maria Chiarello e Alessandra Di Girolamo.



Non mancherà la musica: l´evento, infatti, vedrà l´esibizione del duo Voi Sax Bar, composto dalla voce di Fabrizio Giotti e dagli strumenti a fiato di Antony Vasile.



Previsti inoltre gli interventi del sindaco di Carini Giuseppe Monteleone e degli assessori comunali al Turismo e Spettacolo e alla Cultura Valeria Gambino e Salvatore Badalamenti.



A condurre sarà Antonella Giotti; fotografie e video rispettivamente a cura di Salvo Quagliana e Angelo Marano.



I vini saranno offerti dall´azienda siciliana "Summanera".



Chi parteciperà agli appuntamenti di venerdì 27, avrà anche l´opportunità di ammirare le due personali in corso, di pittura e scultura, dei Maestri Filippo Lo Iacono e Gaetano Ribaudo.



La prima, rimarrà visitabile fino a settembre, la seconda fino alla fine di giugno.