Tir dei volontari Anas multato, l'Austria ritira il provvedimento e si scusa I volontari Anas della coop Budoni Soccorso, multati in Austria al rientro da una missione umanitaria in Ucraina, saranno rimborsati. Con tante scuse per la multa inflitta all'autista del Tir di ritorno dall'Ucraina dopo aver consegnato un carico di medicinali e cibo.



Inoltre Asfinag, la società che si occupa delle autostrade in Austria, “si scusa formalmente con l’organizzazione umanitaria”, promettendo di contattare direttamente Budoni Soccorso per il rimborso: secondo i gestori della rete autostradale non era stato registrato in anticipo il trasporto di aiuti per l’esenzione dal pedaggio; questo è ciò che si apprende dall’agenzia austriaca APA. L’ufficio comunicazione di Asfinag ha aggiunto: “Questi trasporti di aiuti immensamente importanti, che alleviano le sofferenze nelle zone di guerra, saranno sostenuti”.

“Per noi l’incidente è chiuso”, ha detto all’ANSA Claudio Cugusi, presidente del Dipartimento protezione civile della rete Anas – “e fermeremo le sottoscrizioni avviate per pagare la multa. Naturalmente abbiamo dato incarico all’avvocato Renato Chiesa di recuperare effettivamente i 1600 euro che sono stati pretesi a Giacinto Congiu, presidente di Budoni soccorso, in cambio della restituzione del libretto di circolazione del Tir. Siamo comunque soddisfatti e disponibili a un confronto con le autorità austriache per avere la certezza di questo corridoio umanitario e poter ripartire prima possibile con le missioni”.

(fonte ANSA, APA)