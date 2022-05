Inserita in Politica il 24/05/2022 da Patrizia Carcagno UIL Pubblica Amministrazione Palermo e Sicilia: Alfonso Ferruggia riconfermato segretario generale Alfonso Farruggia è stato riconfermato segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione di Palermo e della Sicilia.

Rieletto all´unanimità, guiderà l´organizzazione sindacale per i prossimi quattro anni.

Lo hanno sancito i due congressi, territoriale e regionale, tenutisi a Palermo all´Astoria Palace, alla presenza, tra gli altri, del segretario generale della Uil Sicilia Luisella Lionti e del segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione nazionale Sandro Colombi.

I lavori - che hanno visto anche la partecipazione di Federico Trastulli e Massimo Navarra, rispettivamente segretario e tesoriere nazionali della UilPa- si sono conclusi con l´elezione dei nuovi organismi, regionali e territoriali.

La segreteria di Palermo risulta dunque composta, oltre che da Alfonso Farruggia, da Raffaele Del Giudice, Fortunato Conti, Enrico Sanzo, Claudio Sucato, Antonio Borzilleri e Rosalia Falcone.

Ad affiancare Alfonso Farruggia nell´ambito della segreteria regionale, invece, saranno Armando Algozzino, Gioacchina Catanzaro, Gesualda Iudicelli e Antonio Setola.

Giuseppe Orlando e Domenico Saporito, invece, ricopriranno rispettivamente i ruoli di presidente provinciale e regionale.

"Due congressi entusiasmanti - afferma Alfonso Farruggia - che preannunciano anni ricchi di impegni, sfide , idee e progetti da mettere in atto per restituire piena centralità alla figura del dipendente pubblico, motore produttivo del Paese".