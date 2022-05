Inserita in Cultura il 24/05/2022 da Patrizia Carcagno Vita: Comune, Badia Grande e Reciclo avviano "Green Project" Operativo da alcune settimane sul territorio comunale di Vita il progetto "Green Project", frutto dell´accordo di collaborazione tra Comune di Vita, cooperativa sociale Badia Grande e cooperativa sociale Reciclo.



Sei beneficiari, ospiti delle strutture di Vita e di Salemi, appartenenti al progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Marsala, stanno prendendo parte ad un tirocinio di formazione lavoro che li vede impegnati per 25 ore a settimana in attività di giardinaggio e cura del verde pubblico cittadino.



Per tutta la durata del tirocinio, i sei beneficiari verranno affiancati da due tutor della cooperativa Reciclo, impegnata in attività che favoriscono l´inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in convenzione con Enti Pubblici e privati.



«L´accordo di collaborazione con il Comune di Vita è un´opportunità importante verso un progetto di integrazione socio lavorativa dei richiedenti asilo – dichiara Lorena Tortorici, coordinatrice del progetto SAI del Comune di Marsala gestito dalla cooperativa sociale Badia Grande- Grazie al supporto della cooperativa Reciclo, i tirocinanti imparano a lavorare in equipe, a rispettare tempi e regole del contesto lavorativo, a utilizzare meglio la lingua italiana per interagire con gli altri e ad acquisire conoscenze e competenze in ambito lavorativo».