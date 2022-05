Inserita in Tempo libero il 24/05/2022 da Patrizia Carcagno Al via la prima edizione di Alcamo Book Festival Alcamo Book Festival, alla sua prima edizione, si svolgerà nei giorni dal 26 al 29 Maggio 2022, e si articolerà all’interno degli spazi urbani del centro storico della città di Alcamo: Biblioteca comunale, Auditorium del collegio dei Gesuiti, Qubbì bistrot letterario, cinema Esperia e Hotel Centrale.



Diverse le associazioni coinvolte: Settima Arte, Thàlia APS, Mamma Help, FareAmbiente – laboratorio di Alcamo, Fridays For Future – Alcamo, Amnesty International Gruppo Italia 300 – Alcamo, Ecò, Le Pleiadi, Hathor, Associazione Psicologi in Rete e Aulentissima Espacio Libero.



Ad Alcamo, l’idea del “Festival Del Libro” nasce dalla sinergia di un gruppo di associazioni che, animate dal desiderio di collaborazione volto allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio alcamese, hanno istituito un coordinamento basato su dialogo, spirito di gruppo e ideali comuni.



Per anni le associazioni del territorio hanno lavorato incessantemente, ognuna all’interno del proprio ambito, con le proprie competenze e seguendo i propri ideali.



Nel 2022 la svolta: i frequenti contatti, il dialogo e il lavoro di squadra sono diventati prima un desiderio, poi una necessità. In questo contesto, i libri e l’arte nelle sue declinazioni sono stati i punti di contatto che hanno permesso, si la collaborazione, ma anche il mantenimento dell’identità di ogni associazione.



La presentazione di libri, i concorsi letterari, le proiezioni cinematografiche, i dibattiti saranno il leitmotiv della manifestazione, attività che verranno diffuse a mezzo stampa e attraverso i canali social.



Dati i temi trattati e l’impatto sociale, economico e culturale previsto si è deciso di chiedere il patrocinio del Comune di Alcamo e la collaborazione della consulta giovanile comunale e della consulta per le pari opportunità e l’uguaglianza di genere.