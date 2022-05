Inserita in Politica il 24/05/2022 da Direttore La musica come strumento di dialogo nell´era delle fake news Il prossimo 27 Maggio alle ore 19, nella sala conferenza dell´anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) regionale Lazio è stata organizzata la presentazione del libro phoenix, il potere immenso della Musica.



La rete ANAS, sempre in prima fila, a sostegno della cultura, quale cibo per lo spirito e per il confronto civile è protagonista della formazione e dell´informazione in un momento in cui, come noto, sembra prevalere purtroppo la disinformazione e soprattutto la le fake news