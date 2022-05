Inserita in Politica il 17/05/2022 da Direttore Ribera ospita la manifestazione “Terra Mia” Festival dell’agricoltura e dello sviluppo sostenibile. Ad annunciare l’evento è il Sindaco Avvocato Matteo Ruvolo: “Terra Mia è una manifestazione che vuole riportare Ribera come punto di riferimento dell’agricoltura siciliana. Un ruolo che nei decenni passati ha rivestito e che vuole continuare a esercitare. Terra mia intende promuovere l’intero territorio con le sue eccellenze agricole: l’arancia D.O.P. Riberella, la pera coscia, l’olio extravergine di oliva, la locale fragolina, ecc.), ma anche il suo straordinario paesaggio (Foce del Sosio-Verdura, la Via della zagara, il castello di Poggio Diana, il geosito della gola del Lupo ecc., e anche quello culturale, con il suo personaggio più illustre, Francesco Crispi, con uno sguardo anche agli aspetti culturali ed artistici, in particolare nel campo musicale, dove Ribera – grazie all’eccellenza del neo Conservatorio “A. Toscanini” - si va sempre più affermando nel panorama musicale nazionale.

“Terra Mia” è una manifestazione che affronta tutte le tematiche legate al mondo dell’agricoltura, con un´offerta espositiva ad ampio raggio, che consentirà di offrire ai visitatori un panorama completo di soluzioni efficaci per l’intero ciclo produttivo: dalla lavorazione e preparazione del terreno alla semina, dall’irrigazione ai trattamenti, fino alle fasi di raccolta, trasporto e alla trasformazione dei prodotti, in un’ottica di tecnologia smart capace di conciliare l’Agricoltura 4.0 e la sostenibilità.

«Un’attenzione particolare – aggiunge Ruvolo – sarà rivolta all’enogastronomia regionale, con corsi di avvicinamento all’analisi sensoriale e la degustazione della triade alimentare mediterranea: pane, vino e olio, curata da Slow Food di Agrigento; grande spazio anche per la cultura, con spettacoli musicali di vario genere e presentazioni di libri curati dall’associazione culturale BCSicilia; ed infine, grazie all’associazione MTB Ribera, avrà luogo anche un raduno in mtb collegato ad un percorso trekking, grazie al quale tanti sportivi appassionati verranno da tutta la Sicilia a Ribera per conoscere ed ammirare i tratti più suggestivi e caratteristici del nostro territorio». L’Evento sarà realizzato in collaborazione con il Consorzio di tutela Arancia di Ribera D.O.P. e vedrà il coinvolgimento di Associazioni ed operatori locali.

Quattro giorni di convegni, rassegne, degustazioni, formazione, eventi culturali, e workshop mirati all´incontro delle realtà espositrici nazionali con gli operatori del comparto attraverso la presenza di macchine, attrezzature, impianti e tecnologie della filiera agricola.

Terra Mia mira a creare relazioni tra gli espositori, i produttori, i visitatori e l’intero territorio in una formula dinamica e interattiva. L’evento è stato ideato, proposto e organizzato dall’Associazione “Luna e dintorni” coordinato da Vincenzo Tudisco. Per informazioni: www.festivalterramia.it Tel.no 3776829949