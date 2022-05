Inserita in Tempo libero il 16/05/2022 da Patrizia Carcagno Una panchina contro le discriminazioni: sarà inaugurata domani nella villa comunale Regina Margherita di Castellamare del Golfo Sarà inaugurata il 17 maggio alle ore 17 nella villa comunale Regina Margherita una panchina arcobaleno, precisamente una "rainbow +". L´iniziativa è a cura dell´associazione "Fiore Daphne" con il sostegno del Comune.



Interverranno: il sindaco Nicolò Rizzo, la presidentessa dell´associazione "Fiore Daphne", Roberta Maimone, la vice presidentessa, fondatrice e attivista Luisa Bambina e l´attivista nazionale transgender Francesco Brodolini.



L´iniziativa proprio nella "giornata internazionale contro l´omolesbobitransfobia", ricorrenza riconosciuta dall´Unione europea e dalle Nazioni Unite che si celebra il 17 maggio di ogni anno e promossa dal comitato internazionale per la giornata contro l´omofobia e la transfobia.



Per sensibilizzare contro la discriminazione l´associazione "Fiore Daphne", che se ne occupa da anni, promuove "la prima panchina rainbow+ in Italia che include, oltre ai colori dedicati agli orientamenti sessuali, anche i colori dedicati all´identità di genere -scrivono dall´associazione riguardo all´iniziativa-. Le panchine "rainbow" sono state istituite in tutto il mondo in ricordo delle vittime di discriminazione per il loro orientamento sessuale, invece la panchina "rainbow +" include anche la discriminazione per l´identità di genere".