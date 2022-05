Inserita in Cultura il 06/05/2022 da Patrizia Carcagno Trapani Classica: a Palazzo d´Alì il Maestro Pietro Rigacci, altra stella italiana della musica nazionale e internazionale

Ancora un nuovo appuntamento e fissato per sabato 7 maggio a Trapani a Palazzo d´Alì alle ore 19,30 con il compositore e pianista il Maestro Pietro Rigacci. L’evento è organizzato sempre dall´Associazione Musicale e Culturale Trapani Classica e, quindi, da Vincenzo Marrone d´Alberti.

Rigacci è personaggio di primo livello nel panorama musicale, disponibile e divertente ed è anche il tipo che fa precedere solitamente i suoi recital/concerti da un confronto col pubblico su alcune soluzioni musicali scelte dai compositori che lui andrà a interpretare. Questo il programma del concerto:

F. CHOPIN --‐ 3 MAZURKE op.59

--‐ n.1 in La minore Moderato

--‐ n.2 in La bem. maggiore Allegretto

--‐ n.3 in Fa# minore Vivace

BARCAROLLE op.60

POLONAISE--‐FANTASIA op.61

*******

A. SCRIABIN --‐ STUDIO op.2 n. 1 in Do# minore Andante

12 STUDI op.8

n. 1 --‐ in Do# maggiore Allegro

n.2 --‐ in Fa# minore A capriccio, con forza

n.3 --‐ in Si minore Tempestoso

n.4 --‐ in Si maggiore Piacevole

n.5 --‐ in Mi maggiore Brioso

n.6 --‐ in La maggiore Con grazia

n.7 --‐ in Si bem. Minore Presto tenebroso, agitato

n.8 --‐ in La bem. Maggiore Lento, tempo rubato

n.9 --‐ in Sol# minore Alla ballata

n.10 --‐ in Re bem. Maggiore Allegro

n.11 --‐ in Si bem. Minore Andante cantabile

n.12 --‐ in Re# minore Patetico.

Il maestro Pietro Rigacci è figura ben nota nel panorama musicale nazionale e internazionale, ha effettuato molte incisioni per la BBC a Londra, per la RAI, per la Radio Svizzera, Irlandese e Norvegese. Ha suonato con le più prestigiose orchestre del mondo e nelle più conosciute sale da concerto europee e americane oltre che in festival internazionali.