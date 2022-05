Inserita in Politica il 05/05/2022 da Patrizia Carcagno Mercoledì 11 maggio a Palermo il congresso della Uil Pensionati Sicilia. A concludere i lavori, il segretario generale della UILP UIL nazionale Carmelo Barbagallo Sarà celebrato a Palermo il prossimo 11 maggio il nono congresso della Uil Pensionati Sicilia e Area Vasta.

I lavori, che si terranno nei locali dell´Hotel NH al Foro Italico, saranno presieduti da Pasquale Lucia, segretario organizzativo della Uil Pensionati nazionale.



A relazionare sarà il segretario generale della Uil Pensionati Sicilia Claudio Barone.



Il segretario generale della Uil Sicilia Luisella Lionti interverrà a seguito del dibattito.



Le conclusioni saranno affidate a Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil Pensionati nazionale.



Al centro dei lavori congressuali, che avranno inizio alle 9:30, la condizione di anziani e pensionati in Sicilia - circa un milione - alle prese con le conseguenze dell´emergenza sanitaria e con i disagi legati ai rincari delle utenze, il recupero del potere d´acquisto, l´accesso alle cure sanitarie, la medicina territoriale, l´invecchiamento attivo, la non autosufficienza e il dialogo intergenerazionale.



Proprio quest´ultimo punto, un tema molto caro alla Uil Pensionati, si lega alla frase che ha ispirato la recente stagione congressuale nei territori e lo stesso congresso regionale : "I giovani corrono veloce. Gli anziani conoscono la strada. Insieme raggiungono prima la meta".