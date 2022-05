Inserita in Cultura il 02/05/2022 da Patrizia Carcagno Partinico, tra i vecchi mulini di Borgo Parrini: passeggiata culturale organizzata da BCsicilia e Accademia della Cultura Nell´ambito della "Settimana delle Culture" organizzato dalla Sede di BCsicilia di Partinico in collaborazione con l´Accademia della Cultura si terrà sabato 7 maggio 2022 la passeggiata culturale tra gli antichi mulini del Borgo Parrini. Dal primo, denominato "Billeci", sino arrivare al mulino "Cuti" nei pressi dello "Zucco". Lungo l´itinerario è prevista la visita all´azienda agricola il "Limonio" eccellenza nella lavorazione del liquore al limone. Inoltre visita guidata al piccolo e colorato Borgo Parrini, che riprende gli antichi colori siciliani, e alla sua piccola chiesa ricca di storia, e in ultimo visita all´allevamento di bufale, con assaggi di mozzarelle prodotte in loco. Punto di ritrovo presso il parcheggio di Borgo Parrini alle ore 9,30. E´ consigliato abbigliamento comodo e/o da Trekking. Ticket di partecipazione euro 5,00 per persona. Per info e contatti: BCsicilia Partinico tel. 339.1895988. Email: partinico@bcsicilia.it.