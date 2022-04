Inserita in Cronaca il 26/04/2022 da Patrizia Carcagno ALCAMO: GETTA LA DROGA DAL FINESTRINO DELL’AUTO. DENUNCIATO DAI CARABINIERI I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno denunciato un 32enne alcamese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un normale servizio di perlustrazione i Carabinieri, giunti ad un incrocio stradale, notavano il 32enne alla guida dell’autovettura che, alla vista dei militari, aumentava repentinamente la velocità passando per le viuzze interne della città con il presumibile intento di eludere il controllo. L’attento equipaggio della Radiomobile, notando lo strano movimento, decideva di seguire il sospettato che, vistosi scoperto, decideva di lanciare dal finestrino un involucro contenente circa 10 grammi di marijuana.

Estesa la perquisizione anche presso l’abitazione di residenza, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 2 grammi di marijuana e circa 1,5 grammi di hashish che sono stati sequestrati.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.