Inserita in Politica il 08/04/2022 da Patrizia Carcagno Convocata l´assemblea nazionale dell´Anas per giorno 23 aprile Il presidente dopo avere sentito la presidenza regionale e su proposta della direzione nazionale, ha convocato per il prossimo 23 aprile l´assemblea nazionale per l´approvazione del bilancio per la determinazione del costo delle affiliazioni e del tesseramento per il 2023 e per discutere le linee guide strategiche dell´associazione, alla luce sia delle attività socio-sanitarie che quelle di protezione civile.



In particolare la presidenza nazionale sottoporrà all´assemblea tutte le nomine che sono state fatte su delibera della direzione per la ratifica e, inoltre saranno messe all´ordine del giorno le ulteriori iscrizioni che dovranno essere fatte della rete associativa nazionale. Per l´occasione sarà fatta anche una sintesi del lavoro svolto al fine di dare contezza dell´operato della presidenza a tutti i soci dell´associazione.



L´assemblea si svolgerà in modalità mista via on-line per tutti quei delegati che non potranno intervenire e in presenza presso la sede della Rubbianetta a Torino, sede del nostro giornale. La presidenza nazionale invita tutti i presidenti regionali e provinciali a comunicare per tempo, e comunque entro le ore 12 del giorno precedente al 23, tutti i nominativi dei delegati a cui dovrà essere inviato il link o che dovranno essere presenti il giorno dell´assemblea.