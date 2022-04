Inserita in Tempo libero il 06/04/2022 da Patrizia Carcagno Gioco legale, la teoria dei vasi comunicanti Tra economia, politica e società c’è stato un trend globale comune a tutti questi settori: la rivoluzione digi-tale. Tutta la nostra vita è diventata ancora più legata al web, alla rete, alla tecnologia, alla connessione. E un settore che dimostra in maniera chiara e lampante tutto questo è quello che guarda ai nostri interessi più leggeri, ai nostri passatempi, ai nostri divertimenti: il gioco. Specie il segmento, redditizio e prospero, dell’azzardo ha subito in maniera più acuta le conseguenze dei lockdown e delle chiusure generalizzate.

Nelle 47 giurisdizioni sparse in tutto il mondo, il gioco d’azzardo ha subito un calo evidente e a tratti dram-matico. Crisi confermata anche dalla EGBA, la European Gaming and Betting Association, associazione di categoria con sede a Bruxelles, all’interno dell’ European Online Gambling Key Figures 2021 Edition

Ma in un contesto simile, c´è comunque una crescita. Lo dimostrano i dati riportati da sito Gaming Report hanno avuto un boom di popo-larità nel 2021.

Sempre nelle analisi degli esperti si legge come verso la fine del 2021 si sia registrata una piccola ripresa anche del settore retail, grazie alle riaperture e all´introduzione del Green Pass, strumento che ha permesso un ritorno, sebbene parziale e graduale alla normalità. Sarà da mettere in conto, quindi, un calo dell´online, visto che molti giocatori si risposteranno al gioco terrestre.

Ma sarà solo una piccola fetta. Il mondo del gioco a distanza, infatti, non è disposto a cedere il terreno così arduamente conquistato.