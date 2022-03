Inserita in Politica il 31/03/2022 da Patrizia Carcagno CATANIA, ARMANDO ALGOZZINO RICONFERMATO SEGRETARIO GENERALE DELLA UILPA. "PUBBLICO IMPIEGO SPINA DORSALE ED ESPRESSIONE DEMOCRATICA DEL PAESE"

Armando Algozzino è stato rieletto per acclamazione segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione di Catania.



I lavori, svoltisi alla presenza della segretaria generale della Uil etnea Enza Meli, hanno inoltre visto l´elezione della segreteria territoriale che risulta così composta: Antonella Orlando (Polizia Penitenziaria), Stefano Guarnera (Agenzia delle Entrate), Maurizio Battaglia (Ministero della Giustizia), Antonino Giardinaro (Ministero della Difesa) e Francesco Cocuzza (INPS).



A ricoprire il ruolo di tesoriere, sarà Giuseppe Milano.



Il Consiglio territoriale ha inoltre eletto Francesco Crisafulli in qualità di presidente.

Il congresso ha rappresentato l´occasione per fare il punto della situazione sulle criticità che riguardano il pubblico impiego, anche in relazione alla progressiva perdita del potere d´acquisto e alla condizione di disagio economico che affligge molti dipendenti.



"La carenza di organico - ha dichiarato il segretario generale - si ripercuote sui carichi di lavoro, ormai divenuti ingestibili, e sulla qualità dei servizi resi all´utenza: il personale lavora con il massimo impegno e con una dedizione indiscutibile, ma ciò non è bastevole".



A tal proposito, il segretario ha citato l´esempio dei Vigili del Fuoco.



"Immaginate cosa accade - ha spiegato - quando a Catania scoppiano tre incendi contemporaneamente e gli uomini del Corpo, in numero insufficiente, riescono a spegnerne soltanto uno malgrado i loro encomiabili sforzi".

Più assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, dunque: non solo tra i Vigili del Fuoco, ma anche nella Polizia Penitenziaria, alle Dogane e all´Agenzia delle Entrate.



"Occorre scorrere le graduatorie - osserva l´esponente sindacale - e dare lavoro per contrastare la disoccupazione: a Catania tocca vette altissime che si aggirano intorno al quaranta per cento".



"La città ha bisogno di rinascere - ha spiegato - e ciò può avvenire soltanto incrementando l´occupazione e rilanciando la pubblica amministrazione, vera spina dorsale del Paese, del quale rappresenta i valori di democrazia e servizio alla comunità".



"E che - ha precisato - non merita affatto le accuse ingenerose e i luoghi comuni distanti dalla realtà dei quali spesso è vittima".



Altro problema da affrontare è quello dei redditi, anche da pensione, dei dipendenti pubblici.



"Il reddito medio di un impiegato di fascia A - specifica il segretario - si aggira intorno a mille e duecento euro al mese: non è abbastanza per vivere dignitosamente, anche in considerazione del progressivo aumento dei costi delle utenze di luce e gas".



"Per non parlare di chi - aggiunge - andato in quiescenza nel 2000 con la cifra dignitosa di due milioni delle vecchie lire, percepisce ora mille euro al mese di pensione".



"Il sindacato continuerà a chiedere incessantemente al governo - ha concluso - di assumere e pagare di più i dipendenti, anche per contribuire alla ripresa dei consumi: la UILPA sarà sempre al fianco di tutti i lavoratori, proprio come accaduto nei mesi più drammatici dell´emergenza sanitaria".



"Per la Uil di Catania - ha dichiarato la segretaria generale Enza Meli - si apre una lunga, esaltante, stagione congressuale: mi sembra bello e significativo che si cominci con la Uil Pubblica Amministrazione perché, in questi anni segnati dalla pandemia, sono stati proprio le lavoratrici e i lavoratori pubblici a far sentire ai cittadini la vicinanza delle istituzioni e dello Stato e lo hanno fatto a rischio della propria salute e della stessa vita".



"Devo esprimere gratitudine ad Armando Algozzino - ha aggiunto - e a tutto il gruppo dirigente della UILPA di Catania per la dignità, il coraggio, la forza con cui, per primi, hanno fatto sentire alta la voce di donne e uomini costretti ad affrontare la minaccia oscura del virus letteralmente a mani nude".



"Lo abbiamo detto in piazza Vincenzo Spedini - ha ricordato la segretaria generale - il giorno esaltante del Tour Uil 2021, e lo ripetiamo oggi: noi ci battiamo ogni giorno perché questa terra abbia opportunità e occupazione, ma non siamo disponibili a barattare tutto ciò con il diritto alla sicurezza, alla salute, alla vita, accettiamo solo lavoro dignitoso e pretendiamo rispetto per i lavoratori".



Infine, sia Armando Algozzino che Enza Meli hanno ricordato l´ormai imminente rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, auspicando "risultati che diano sempre più forza alla UILPA".



"So bene - ha aggiunto in particolare la segretaria generale - che stiamo facendo i conti con una campagna elettorale anomala perché raggiungere lavoratrici e lavoratori non è mai stato così difficile, a volte persino proibitivo: sono ottimista, comunque".



"Come dice il segretario generale della UILPA nazionale Sandro Colombi - ha concluso - la sfida è più ardua e complessa del passato, ma alla UILPA le sfide non dispiacciono".