Inserita in Tempo libero il 31/03/2022 da Patrizia Carcagno 5 consigli per trovare lavoro a Trapani Stai cercando un impiego a Trapani e provincia? Nelle prossime righe ti daremo qualche consiglio per muoverti nella maniera migliore: al giorno d’oggi ci sono tante persone che hanno bisogno di un’occupazione, ed è necessario sapere come distinguersi dalla concorrenza! Il lavoro è lo step naturale successivo dopo lo studio, ma non è sempre facile trovare quello dei propri sogni. Ci sono tanti fattori da valutare: il tipo di mansioni, il luogo, il compenso e così via. Tuttavia, l’intero processo sarà meno difficile se si rispettano degli accorgimenti di base. Un’analisi del mercato del lavoro e degli annunci Partiamo dal presupposto che non tutti hanno le idee chiare su cosa vogliono “fare da grandi”. Oppure, ipotizziamo un altro scenario: dopo la fase della formazione, ti rendi conto che la professione per cui ti sei preparato non è molto gettonata. È sempre importante avere un piano B, o comunque un background teorico e pratico abbastanza versatile per svolgere vari compiti. È essenziale capire quali sono i lavori più richiesti e le figure più popolari in un determinato posto. Per esempio, molte offerte di lavoro a Trapani riguardano operai, tecnici, addetti alla manutenzione dei macchinari industriali, così come receptionist di hotel, gelatai, camerieri, consulenti commerciali, animatori di villaggi turistici. È quindi fondamentale avere skills connesse al settore industriale, turistico, della ristorazione ecc. a seconda dell’annuncio. Ad ogni modo, un esame del genere è indispensabile prima di cominciare a mandare il curriculum. L’utilizzo delle piattaforme di annunci La migliore soluzione per trovare lavoro a Trapani, come del resto nelle altre città italiane, consiste nell’usare le piattaforme di annunci. Un ottimo aggregatore è AnnunciLavoro360: un portale che riunisce gli annunci presi dai siti più affidabili, da filtrare per area geografica, tipologia di contratto, vicinanza o data di pubblicazione dell’annuncio stesso. È grazie ad annuncilavoro360.com che abbiamo individuato le offerte più frequenti nel territorio di Trapani. Queste risorse sono preziose non solo per candidarsi ai colloqui, ma anche per analizzare l’andamento complessivo del mercato del lavoro. E uno dei vantaggi è che gli aggiornamenti sono costanti e regolari. La stesura di un buon curriculum Quando si cerca un impiego, il curriculum è basilare. Molti, però, commettono un errore: quello di prediligere un CV lungo e dettagliato, invece di uno elaborato ad hoc per quella posizione professionale. Il nostro suggerimento è realizzare un Curriculum Vitae specifico per il ruolo a cui si sta aspirando, che metta in evidenza le competenze e le abilità coerenti con il lavoro. Le aziende preferiscono i CV esaustivi, concisi, semplici e chiari. È possibile optare sia per il classico formato europeo, sia (e ancora meglio) per un curriculum personalizzato anche da un punto di vista grafico. Ci sono vari strumenti online per questo scopo, con template preimpostati. In un curriculum che si rispetti non devono mancare i contatti, riportati con la massima esattezza, e l’elenco degli studi e delle esperienze lavorative. Attenzione alla foto, nitida e seria, in grado di trasmettere un’impressione di efficienza ma anche di cordialità. Il CV è un vero e proprio biglietto da visita. È importantissimo per emergere tra tutti i candidati! I corsi di formazione Le aziende di Trapani, e della Sicilia in generale, hanno riscontrato un problema: la difficoltà nel reperire figure con una formazione specialistica, capaci di soddisfare i requisiti dell’impresa al 100%. Una lacuna da colmare con i corsi di formazione, che di solito riguardano pochi argomenti e permettono di approfondire tematiche e attività. Ci sono corsi per ogni esigenza: in presenza e online, di più o meno ore, con lezioni in settimana o nei weekend. I recruiters vedono sempre di buon occhio un curriculum arricchito con corsi di formazione e di aggiornamento, che garantiscono competenze versatili e trasversali. La lettera di presentazione Infine, insieme al CV devi mandare un’adeguata lettera di presentazione. Chi sei, a livello professionale? Quali sono le tue peculiarità? Perché quell’azienda dovrebbe scegliere proprio te? La lettera è più personale del curriculum, e spesso fa la differenza per i responsabili delle risorse umane. Questi sono i nostri consigli per trovare un lavoro a Trapani: cerca, comunque, di non inviare e-mail a raffica, ma soffermati sulle posizioni a cui davvero potresti dare un significativo contributo!