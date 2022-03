Inserita in Cultura il 28/03/2022 da Patrizia Carcagno Si è svolta, come da programma, la manifestazione pianificata da Anas Sardegna Si è svolta, come da programma, la manifestazione pianificata da Anas Sardegna di interesse prettamente sociale.



L’evento è stato organizzato per essere un momento di solidarietà rivolto al popolo ucraino, per creare da una parte aggregazione di fronte ai sani principi del volontariato e della solidarietà e dall’altra per raccogliere fondi per sostenere la prossima lezione programmata per il prossimo fine settimana.



Un convoglio, attraverso un corridoio umanitario, organizzato dalla responsabile della crisi ucraina la dottoressa Irina, raggiungerà il luogo di incontro e sarà ricevuto dall’amministrazione comunale.



Il responsabile Anas della crisi ucraina Claudio Cugusi, ha informato tutti i presidenti regionali e la tv responsabile per la missione, che l’obbiettivo sarà raggiunto solo se ci saranno le condizioni di sicurezza per i volontari diversamente, come si è svolto per altre missioni, il convoglio o più correttamente la colonna mobile si fermerà a Medika dove scaricherà i medicinali e caricherà i profughi che poi verranno distribuiti su tutto il territorio nazionale.



Per questa occasione sarà presente un autobus , messo a disposizione dalla famiglia Greco dalla Calabria, che raggiungerà Medika dove saranno prelevati 54 profughi tra minori e relativi accompagnatori, i quali saranno ospitati in Calabria presso le strutture alberghiere o famiglie.



Infine, questa colonna mobile partirà venerdì carica di medicinali che saranno consegnati all’amministrazione comunale di Leopoli e all’ospedale.



La presidenza nazionale esprime il suo sentito ringraziamento al responsabile nazionale della protezione civile, al responsabile della crisi ucraina per tutto quello che sta facendo, avendo dimostrato un grande senso del dovere e senso civico e per il sostegno rivolto alla popolazione in difficoltà.