Inserita in Sport il 24/03/2022 da Patrizia Carcagno Gara regionale di karting sabato e domenica a Castellammare del Golfo. Gara regionale di go kart sabato 26 e domenica 27 marzo a Castellammare del Golfo.

Si tratta della seconda prova del "Trofeo Italia" patrocinato dal Comune che vedrà quale circuito cittadino il quartiere tra via Segesta e piazza della Repubblica che, da venerdì 25 a domenica 27 marzo, sarà interessato da prove e gare di karting del trofeo promosso dalla società sportiva PKS Italia Motosport con la federazione nazionale ACI sport.



Per consentire lo svolgimento delle prove di venerdì e le gare di sabato e domenica, è stata predisposta la chiusura al transito delle auto negli orari delle prove e durante le gare e anche la variazione temporanea della circolazione e della sosta di varie vie e piazze cittadine in occasione della prova del circuito di karting. Nelle stesse arterie, la già prevista manutenzione stradale è stata anticipata in considerazione delle gare di karting.



Nell´ordinanza a firma del comandante della polizia municipale Osvaldo Busi è stato istituito il divieto di accesso, dalle ore 13 alle ore 19 di sabato 26 marzo e dalle ore 8 alle ore 19 di domenica 27 marzo, in via Donizetti, via Garian, via Makallé, via P. Calvi, via Derna.



Inoltre è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 18 del giorno 25 marzo alle ore 6 del giorno 28 marzo nelle seguenti strade: via Missile, via Imola, via Selinunte, via Derna, via Tobruk, via Zingaro, via F. Coppi, piazza della Repubblica, via Donizetti, via Duchessa, via Modena, via Ferrara, via della Repubblica, via Segesta.



Divieto di transito ai veicoli dalle ore 9 alle 18,30 del 26 marzo e dalle ore 8 alle 19 del 27 marzo, in via Segesta, via Duchessa, via Modena, via Ferrara, via Imola, via della Repubblica, piazza della Repubblica, via Donizetti (nel tratto di strada compreso tra via Segesta e piazza della Repubblica) e via Missile (tratto compreso tra via Segesta e via Imola)



Inoltre la fermata e la sosta dei mezzi delle autolinee di trasporto pubblico in piazza e via della Repubblica ed in via Imola, nei giorni 26 e 27 marzo sono state spostate in viale Leonardo Da Vinci nel tratto antistante l´ingresso di villa Oliva dove è stato istituito, dalle ore 8 alle 19 del 26 e 27 marzo, il divieto di sosta.



Sempre nelle giornate del 26 e 27 marzo, durante la chiusura al traffico del circuito cittadino, il flusso veicolare proveniente dalla via Segesta in direzione SS. 187, verrà deviato per la via Briguccia o per la via Zingaro; nelle stesse giornate di chiusura, il traffico proveniente dalla S.S. 187 in direzione via Segesta-via Ferrara sarà deviato per via Selinunte, in direzione via F. Coppi.