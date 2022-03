Inserita in Cronaca il 24/03/2022 da Patrizia Carcagno TRAPANI. MANOMETTE IL BRACCIALETTO PER EVADERE DAI DOMICILIARI: I CARABINIERI ARRESTANO UN 28ENNE I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 28enne trapanese con precedenti, per l’ipotesi di reato di evasione.

In particolare l’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in quanto aveva ripetutamente violato la misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, dopo aver manomesso il dispositivo, si era allontanato dalla propria abitazione.

A seguito di tale circostanza, i Carabinieri in servizio di pattuglia, sono stati contattati dalla locale Centrale Operativa presso la quale era scattato l’allarme relativo al dispositivo elettrico applicato all’uomo.

I Carabinieri hanno pertanto raggiunta immediatamente l’abitazione dello stesso, e constatata la sua assenza, hanno avviato le ricerche del 28enne che sono proseguite senza interruzioni fino al suo rintraccio. Nello stesso contesto operativo, l’uomo è stato denunciato anche perché trovato in possesso di un coltello di genere vietato, sottoposto a sequestro.

A conclusione dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.