Inserita in Cultura il 21/03/2022 da Patrizia Carcagno Un ambulanza clown per dare un pò di gioia ai bambini colpiti dalla guerra La colonna mobile della rete associativa Anas, associazione nazionale di azione sociale, nella sua terza missione dopo avere visto il dramma di tanti bambini e famiglie al fronte si è unita alla missione anche un´ambulanza clown con degli operatori che, non appena sono arrivati sul campo profughi ai confini della Polonia, hanno fatto divertire bambini con dei giochi che seppur non parlassero l´italiano attraverso detti giochi si sono divertiti e gli operatori hanno avuto modo di vedere negli occhi di questi, finalmente, la gioia e sorriso che gli è stato donato dagli operatori volontari messi a disposizione dalla rete associativa Anas.



Un sentito ringraziamento è andato a tutta la colonna, da parte del presidente, composto da mezzi proveniente dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Sardegna e dal Veneto. Per completare la missione anche un mezzo della Calabria che prenderà in consegna i profughi ai confini della Calabria per portarli a Vibo Valentia, a Vibo Villa San Giovanni, dove saranno imbarcati nel traghetto e prelevati a Messina e trasportati a Palermo ove una famiglia li attende per ospitarli fino alla fine della guerra.