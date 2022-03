Inserita in Politica il 21/03/2022 da Patrizia Carcagno Consegnata con la terza missione della rete Anas medicinali e beni al fronte e recuperati i bambini I 9 mezzi della rete associativa Anas che hanno formato la colonna mobile della terza missione, domenica hanno raggiunto i confini della Polonia i quali hanno trovato ad aspettarli Viera Irina, la responsabile dell´Unità di crisi della nassa attivata all´interno del Ucraina, che ha provveduto a consegnare 60 persone tra bambini e mamme.



Le unità mobili dopo aver consegnato il carico di medicinali raccolti in varie province d´Italia, hanno caricato all´interno delle varie città ove avevano appuntamento le 60 persone che saranno accolte da altrettante famiglie in Italia. Grazie alla disponibilità della gente molte famiglie e i 60 profughi composti da minori e mamme, saranno affidati a famiglie di Napoli, Salerno, Puglia, Veneto mentre l´ultima famiglia, attraverso una staffetta dei vari responsabili dell´ Anas, giungerà ad una famiglia di Palermo composta da due bambini e una mamma con il relativo cane.