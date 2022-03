Inserita in Politica il 20/03/2022 da Patrizia Carcagno Confasi Scuola organizza il corso di preparazione alle prove selettive Tfa sostegno VII ciclo. Confasi Scuola ha organizzato il Corso di preparazione alle prove preselettive Tfa sostegno VII ciclo. “L’iniziativa- spiega Ida Vasta Responsabile Nazionale area Sostegno e Inclusione di Confasi- nasce dall´ idea ch3n il nostro sindacato ha del mondo scolastico e cioè di una comunità che dialoga, fatta da docenti competenti che non sono isole indipendenti ma vasi comunicanti che si danno supporto vicendevole”. L´ inclusione- conclude Vasta- non è compito dei docenti di sostegno ma´ un dovere di tutti gli operatori scolastici e come tale richiede formazione e massima attenzione”. Il corso in questione sarà tenuto dal prof. Vincenzo Antonio Gallo, membro del CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno) ed è stato realizzato in collaborazione con Assop2b.