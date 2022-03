Inserita in Politica il 14/03/2022 da Direttore LA colonna della rete ANAS composta dalle affiliate della Sardegna ha avviato il rientro con i profughi Anche la seconda colonna mobile della rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione sociale) ha raggiunto questa mattina (14 marzo 2022) il campo profughi di Medyka, ai confini tra la Polonia e l´Ucraina.



Dopo aver scaricato la merce nel centro di raccolta, la colonna si è portata presso campo profughi dov´è dove hanno incontrato l´unità di crisi attivata dalla rete associativa dell´Anas ed hanno preso in consegna i profughi destinati alla Sardegna.



Grande la commozione da parte di volontari della rete associativa Anas e delle associazioni affiliate che stanno partecipato a questa seconda missione e che si sono recati ai confini della Ucraina.



Il racconto da parte di uno dei volontari chiarisce lo stato d´animo dei volontari ma soprattutto chiarisce la situazione drammatica che hanno trovato quando sono arrivate sul campo profughi, tantissimi persone, bambini e donne che non hanno nulla spesso neanche una valigia, i loro sogni infranti dalla storia e dalla guerra; bambini che piangono persone distrutte fisicamente e psicologicamente situazione drammatiche. La rete associativa ANAS continua a sostenere le missioni per aiutare quanta piu gente è possibile tra bambini e donne oltre che ai soggetti fragili vittima di giochi di altri soggetti che non si rendono conto del dramma umano e sociale che stanno creando in quei territori.