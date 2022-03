Inserita in Cultura il 07/03/2022 da Patrizia Carcagno Bagheria, conferenza: “Le donne del Casato Branciforti” promossa da BCsicilia e Comune Promossa dalla Sede locale di BCsicilia di Bagheria e dal Comune si terrà mercoledì 9 marzo 2022, alle ore 17,00, nella Sala Borremans di Palazzo Butera-Branciforti, in via Dammuselli a Bagheria, la conferenza dal titolo “Le donne del Casato Branciforti. L’universo femminile dal ‘400 al ‘700”.

Dopo la presentazione di Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia Sede di Bagheria e i saluti di Daniele Vella, Assessore comunale alla cultura, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è prevista la relazione dello storico Salvatore La Monica.

Per informazioni: Email: bagheria@bcsicilia.it - Tel. 3394121267 – 3407319100 Fb BCsicilia Bagheria – Tw BCsicilia.

Durante l’incontro si parlerà del protagonismo dell’universo femminile nelle dinamiche culturali e politiche dell’Isola, attraverso i ritratti di Caterina Branciforti, consorte di quel Giuseppe Branciforti, che per primo edificò una villa signorile nella piana della Bagaria. Di Caterina Branciforti e Riggio, Principessa di Butera e di altre figure di pari importanza che meritano, per diversi profili, un’evidenza particolare.

Salvatore La Monica, nato a Pietraperzia (EN), laureato in giurisprudenza, è stato da sempre appassionato di studi storici. Si occupa da anni della storia della Sicilia e delle vicende della famiglia Barresi in particolare. Collabora con la rivista bimestrale “Agorà” di Catania e la rivista semestrale “Archivio Nisseno” della Società Nissena di Storia Patria di Caltanissetta, facendo parte anche del consiglio direttivo. Ha pubblicato I Barresi. Storia di una famiglia della feudalità siciliana tra l’XI e il XVII secolo; I Branciforti. Plurisecolare egemonia politica feudale del casato in Sicilia tra ‘300 e ‘800; Grandi di Spagna alla corte di Filippo II d’Asburgo. Juan de Zúñiga y Requesens e la consorte Dorotea Barresi e Santapau; Relazione del Viceré di Sicilia Juan de la Cerda, duca di Medinaceli; Un oscuro parricidio nella Sicilia del ‘500. L’uccisione del Marchese di Pietraperzia Matteo Barresi; La Sicilia dei Lanza; Il fenomeno Gattopardo; Il testamento di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.