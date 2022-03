Inserita in Salute il 04/03/2022 da Patrizia Carcagno Anche la presidenza della regione Abruzzo ha inviato, per il tramite della rete associativa Anas, aiuti alla popolazione Ucraina. Volontari della rete Anas si stanno recando presso la presidenza della regione Abruzzo per poter effettuare il carico per partire ed unirsi alla colonna dei mezzi ambulanza e van, che sono già partite da molte regioni d´Italia, per raggiungere il confine della Polonia.



Attraverso un varco umanitario già organizzato, raggiungeranno l´ospedale di Leopoli per la consegna dei farmaci, la consegna delle derrate alla popolazione e del carico di feriti e minori e rientreranno in Italia.



Il presidente nazionale della rete associativa Anas ha ringraziato la presidenza della regione dell´Abruzzo sia per avere scelto la rete Anas e soprattutto per avere donato beni di prima necessità e medicinali destinati alla popolazione Ucraina.