Inserita in Cronaca il 03/03/2022 da Patrizia Carcagno Immigrazione clandestina: tunisino arrestato dalla Polizia di Stato Aveva violato il divieto di reingresso, il cittadino straniero arrestato, venerdì scorso, dagli agenti della Polizia di Stato di Trapani, nell’ambito della lotta all’immigrazione clandestina.

L’uomo, di nazionalità tunisina, già espulso dal territorio nazionale nel settembre scorso, aveva tentato illecitamente di rientrare in Italia, insieme ad altri connazionali soccorsi negli ultimi giorni, a largo delle coste di trapanesi.

Al termine delle procedure di identificazione effettuate in equipe dagli uomini della Polizia scientifica, dell’Ufficio Immigrazione e della Squadra Mobile della Questura di Trapani, il clandestino è stato arrestato per la violazione del provvedimento emesso che gli inibiva il reingresso sul territorio nazionale.