Inserita in Cultura il 21/02/2022 da Patrizia Carcagno Si è tenuto sabato scorso un´incontro organizzato da Anas Liguria per valorizzare il trasporto sanitario di persone e animali Si è svolto sabato pomeriggio l´incontro organizzato dalla rete associativa Anas Liguria alla presenza del presidente regionale Mauro Barbieri e con il portavoce nazionale dell´associazione, nonché le associazioni affiliate che si occupano del trasporto sanitario, sia per quanto riguarda le persone e sia per quanto riguarda il trasporto di animali ed il loro ricovero presso una struttura assegnata dal comune all´associazione affiliata ad Anas.

Alla riunione partecipavano anche i rappresentanti dell´associazione di pet therapy con gli animali, il connubio infatti di valorizzare gli animali sia attraverso il recupero e poi il reimpiego con le persone e una delle attività ritenute dall´Associazione fondamentali infatti il rapporto con gli animali, ha sottolineato il portavoce nazionale, è talmente importante che consente all´uomo oggi, di recuperare se stesso, e ricreare quel rapporto con la natura che ultimamente, come noto, è sempre più distaccato.

E´ proprio attraverso queste attività di integrazione che l´uomo può recuperare quei valori propri e riprende quel contatto con la natura e con l´ambiente. Tanto è importante il rapporto uomo natura che l´ambiente è entrato come noto, anche nella nostra costituzione, tanto che il portavoce si è complimentato con i rappresentanti delle associazioni che hanno creato questo rapporto sinergico tra soccorso agli animali e il loro reimpiego o valorizzazione che consente così all´uomo di rimettersi al centro della natura.

Infine, ha concluso che sarebbe interessante poter esportare anche nelle altre regioni quest´esperienza particolare di rapporto che si è creato tra le associazioni del volontariato che si occupano di trasporto sanitario i quali hanno utilizzato alcuni mezzi destinati solo ed esclusivamente al trasporto degli animali che sono stati feriti e che necessitano di soccorso e protezione.