Inserita in Cronaca il 16/02/2022 da Patrizia Carcagno VIOLENZA DI GENERE: I CARABINIERI ARRESTATO UNA PERSONA I Carabinieri della Stazione di Custonaci, nei giorni scorsi, hanno arrestato un uomo su provvedimento restrittivo della Autorità Giudiziaria.

In particolare, i militari hanno arrestato un pluripregiudicato di 24anni in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani con la quale è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella più afflittiva della detenzione in carcere. L’uomo, infatti, era stato ristretto presso la propria abitazione da alcuni giorni in quanto, a conclusione degli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani, si sarebbe reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della propria ex compagna convivente, concretizzatosi in molteplici episodi di minaccia e violenza fisica. Le violazioni alla misura cautelare in atto, ovvero l’allontanarsi senza autorizzazione dalla propria abitazione per raggiungere quella della vittima, sono state puntualmente segnalate alla competente Autorità Giudiziaria dai Carabinieri del Reparto operante ed hanno determinato la necessità della custodia cautelare in carcere.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.