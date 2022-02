Inserita in Cultura il 15/02/2022 da Patrizia Carcagno Anas Lombardia, con il progetto Insieme per Carugate, ha organizzato una giornata interamente dedicata al divertimento dei bambini Nell´ambito del progetto Insieme per Carugate e per il sostegno ai giovanissimi l´Anas, associazione nazionale di azione sociale Lombardia, ha organizzato una festa per i bambini con l´associazione "I birbanti si nasce" e con "Symposium", al fine di consentire ai giovani bimbi di potere passare un giorno in allegria attraverso giochi e altre attività organizzate dalle associazioni.

Finita l´attività ludica organizzata per i bambini, i familiari dei bambini sono stati invitati a trascorrere una serata in pizzeria organizzata e finanziata dalla rete associativa volta a creare le condizioni di socializzazione fra le varie famiglie che hanno aderito all´iniziativa, ma soprattutto è stata colta l´occasione per parlare di volontariato, di attività di politica economica e sociale ed in particolare è stato precisato che deve ritornare l´uomo al centro del sistema e non il mercato.