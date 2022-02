Inserita in Cultura il 14/02/2022 da Patrizia Carcagno Il canto del cigno (Una notte a teatro), un´opera teatrale promossa da Anas in collaborazione con Fita La compagnia teatrale "Tavole Magiche" presenta al Piccolo Teatro di Bari (Strada privata Borrelli, 43) sabato 5 marzo e domenica 6 marzo 2022, "Il canto del cigno (Una notte a teatro)".



Dopo una sbornia seguita ad una serata in suo onore, un vecchio attore si ritrova in piena notte nel teatro vuoto e buio e rivive -sul filo dell´ironia - la propria storia di artista e uomo, in compagnia di una donna, sarta truccatrice e anche suggeritrice.



Ed ecco - magia del teatro - che si presentano sulla scena, illuminandola con il loro intervento, i grandi personaggi: Amleto, Cyrano, Romeo, Re Lear, Arpagone, Arlecchino, Otello, Prospero, quasi a volersi unire, anch´essi, alla celebrazione della serata d´onore per il vecchio leone del palcoscenico.



Nel rispetto dell´impianto cechoviano, l´adattamento amplia il testo inserendo - fra l´altro - alcuni fra i monologhi più famosi della storia del teatro e offrendo agli spettatori, in un gioco fra passato e presente, emozioni e divertimento.



Prezzo del biglietto 8 euro, gratuito per gli under 18.



Per info e prenotazioni: 3204306025 - tavolemagiche@libero.it