Inserita in Cronaca il 24/01/2022 da Patrizia Carcagno MAZARA DEL VALLO: DISCARICA ABUSIVA. 2 DENUNCIATI DAI CARABINIERI Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, congiuntamente a personale del Centro Anticrimine Natura di Palermo (Nucleo Cites Distaccamento di Trapani), nell’ambito di controlli Ambientali (smaltimento illecito di rifiuti), hanno denunciato due mazaresi di 52 e 23 anni per i reati di gestione e combustione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non.

Nella circostanza, i Carabinieri procedevano al controllo di un terreno di 3 mila metri quadrati di proprietà di uno dei due denunciati ove veniva rilevata la presenza di rifiuti speciali tossici, veicoli in stato di abbandono illegalmente smaltiti oltreché residui di materiale combusto. L’attività investigativa permetteva inoltre di identificare una terza persona quale responsabile del traporto e deposito illecito di materiale in amianto presso quella discarica abusiva. Sul posto veniva richiesto, dai Carabinieri, l’intervento di personale del dipartimento di prevenzione della salute ASP Trapani per analizzare attraverso campionatura le lastre in amianto. L’intera area è stata sottoposta a sequestro.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.