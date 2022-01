Inserita in Cultura il 18/01/2022 da Patrizia Carcagno Nell´ambito del Corso di formazione on line: Le vie dei Santi, dal pellegrinaggio al turismo religioso Nell´ambito del Corso di formazione online per Accompagnatori e Guide Turistiche "La Sicilia tra fede, arte, natura e tradizioni popolari" promosso da Siciliatourleaders e BCsicilia, si terrà mercoledì 19 gennaio 2022 alle ore 17 una conferenza online dal titolo "Le vie dei Santi: dal pellegrinaggio al turismo religioso". Dopo la presentazione del dott. Giancarlo Sotera, Presidente Siciliatourleaders, e del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è prevista la relazione della dott.ssa Maria Teresa Di Blasi, Storica dell´Arte e Presidente della Sede BCsicilia di Catania. Nella prima parte la Di Blasi parlerà in generale del santuari dell´Isola che sono oggetto di pellegrinaggi e delle grandi feste religiose che si accompagnano a questi cammini sacri. La seconda parte della lezione sarà dedicato al Cammino di Santiago in Sicilia e al santuario di Capizzi. Ad illustrare il tutto sarà il dott. Seby Giaimi, Storico dell´Arte e delegato per la cultura del Santuario di San Giacomo di Capizzi.

Per informazioni e prenotazioni: info@siciliatourleaders.com - 349/8169505.