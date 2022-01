Inserita in Cultura il 17/01/2022 da Patrizia Carcagno Alia, bellezza, amore e sapienza: secondo incontro formativo online promosso da BCsicilia e Centro Studi “Platon” Promossi da BCsicilia sede di Alia e dal Centro Studi “Platon” tre incontri formativi online sulla bellezza, l’amore, la sapienza. Dopo il primo incontro, dal titolo “Creare Bellezza”, il secondo appuntamento, dal titolo “Vivere l’Amore”, è previsto per martedì 18 gennaio 2022, con inizio alle ore 21,30. La presentazione sarà di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia mentre il coordinamento è di Elisa Chimento, Presidente BCsicilia Sede di Alia. Gli incontri saranno a cura del Centro Studi “Platon”, Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una email a: segreteria@bcsicilia.it oppure telefonando al 346.8241076.