Inserita in Sport il 14/01/2022 da Patrizia Carcagno DECATHLON: UN NUOVO PUNTO VENDITA SICILIANO A GIUGNO Siglato il contratto che permetterà agli sportivi della zona di Palermo di accedere ai prodotti

e servizi di Decathlon.

Prevista nel secondo semestre, questa nuova apertura si inquadra nei piani di sviluppo 2022

dell’Azienda e raggiunge un territorio in cui già da tempo sono nate relazioni di partnership

con club e associazioni sportive.

“Palermo rappresenta un territorio molto ricco dal punto di vista delle occasioni per praticare

sport: dalle attività acquatiche a quelle più legate all’outdoor, il contesto naturale offre

molteplici scenari. Siamo fieri di aggiungere ai 6 negozi già aperti sull’Isola questo nuovo

punto di incontro per sportivi e sportive” dichiara Cristiano Riccardi, Area Manager di

Decathlon Italia.

Prosegue: “Il progetto sull’Isola non si estingue con l’apertura di un ulteriore punto vendita.

L’obiettivo è andare oltre la vendita di prodotti ed istituire con il territorio relazioni proficue

con tutte le realtà che abbiano a cuore la diffusione dello sport e della vita attiva: club,

scuole, associazioni”.

La mission di Decathlon vive anche attraverso i propri servizi ed attività:

- 683 prodotti riparati nei laboratori siciliani nel 2021

- 3 campi multipratica nelle aree antistanti i negozi (Melilli, Catania, Ragusa)

- 2 progetti Fondazione, per il finanziamento di attività sportive accessibili in situazione

di fragilità (Milazzo, Capo d’Orlando).

Con l’arrivo all’interno del CC Poseidon a Carini (Pa), su una superficie di oltre 2800 mq,

l’Azienda completerà un’offerta fisica agli sportivi ed alle sportive siciliane con oltre 18.000

mq complessivi.

Il punto vendita di Carini (Pa) accoglierà 33 collaboratori e collaboratrici.