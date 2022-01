Inserita in Politica il 12/01/2022 da Patrizia Carcagno Roma, sabato manifestazione Nazionale promossa da “Verità e Libertà” in difesa della Costituzione e dei Diritti Umani. Si svolgerà sabato prossimo a Roma a partire dalle ore 14.30 sino alle 20.30 la manifestazione nazionale promossa dal coordinamento “Verità e Libertà” in difesa della Costituzione e dei Diritti Umani. L’iniziativa, che si svolgerà presso l’area di Via Giolitti 156, secondo gli organizzatori,“ intende in far conoscere ai cittadini, agli organi di stampa e televisivi il prezioso contributo che tutte le sigle aderenti alla manifestazione, sia italiane che internazionali, intendono portare in difesa dei diritti costituzionalmente sanciti e dei diritti umani, da diversi anni continuamente vilipesi e assolutamente assenti dalle agende politiche di quasi tutti i paesi del mondo” . Il coordinamento di Verità e Libertà “intende lanciare un appello unanime a tutte le realtà associazionistiche, comitati di tutela dei cittadini, movimenti politici, federazioni e confederazioni a tutela dei lavoratori e delle piccole e medie imprese o partite Iva, rappresentazioni delle realtà civiche territoriali per la tutela delle madri, degli anziani, dei giovani e dei bambini e in generale dei cittadini oramai stremati da un sistema istituzionale che li ha relegati all’ultimo posto della catena decisionali, sottoponendoli a obblighi e imposizioni per la maggior parte incostituzionali e certamente lesivi della dignità umana e dei diritti sanciti e normati anche a livello internazionale”.